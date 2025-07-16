気象庁は、霧島連山の新燃岳で、16日午前3時現在、「連続噴火が継続しているもよう」と発表しました。新燃岳では、「15日12時05分頃に発生したと推定される噴火が現在も継続しているもよう」としています。

15日午後9時から16日午前3時までに観測された最高噴煙高度は火口から300mです。

鹿児島県が大浪池に設置した新燃岳の監視カメラでは、16日午前6時9分ごろにも火口に噴煙が確認できます。

新燃岳では噴火警戒レベル３の入山規制が継続中で、気象台は火口から約2キロの範囲で火砕流に、約3キロの範囲で大きな噴石に警戒を呼びかけています。

新燃岳の降灰予報（定時） 発表時間 2025年7月16日 午前5時

新燃岳で噴火が発生した場合には、１６日６時から１６日２４時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼１６日０６時から０９時まで 北東 １２０ｋｍ ６ｋｍ

▼１６日０９時から１２時まで 北東 １２０ｋｍ ６ｋｍ

▼１６日１２時から１５時まで 北東 １３０ｋｍ ６ｋｍ

▼１６日１５時から１８時まで 北東 １２０ｋｍ ６ｋｍ

▼１６日１８時から２１時まで 北 １１０ｋｍ ６ｋｍ

▼１６日２１時から２４時まで 北 １１０ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

宮崎県 ：小林市、えびの市、延岡市、日向市、西都市、高原町、西米良村、木城町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、門川町

鹿児島県：霧島市

熊本県 ：あさぎり町、人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、八代市、高森町、山都町、五木村、相良村、熊本市、宇城市、阿蘇市、美里町、西原村、南阿蘇村、御船町、甲佐町、山江村

大分県 ：佐伯市、竹田市、豊後大野市

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