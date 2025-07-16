Ž¢¼ã¼Ô¤Î»þ·×Î¥¤ìŽ£¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡Ä¥·¥Á¥º¥ó¿·¼ÒÄ¹¤¬¸«¤¤¤À¤·¤¿Ž¢¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÏÓ»þ·×¤ò¼ãÇ¯ÁØ¤ËÇä¤ëŽ£¤È¤¤¤¦¾¡µ¡
¢£¡Ö»þ·×Î¥¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Î¿¿°Õ
ÏÓ»þ·×¤ò¤»¤º¤È¤â¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤ì¤Ð»þ´Ö¤ÏÊ¬¤«¤ë»þÂå¡£¹«¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡Ö»þ·×Î¥¤ì¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÓ»þ·×¤Ï¤â¤¦¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿É÷Ä¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Û¤ò¾§¤¨¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»þ·×¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥·¥Á¥º¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ëº£Ç¯4·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Âç¼£(¤ª¤ª¤¸)ÎÉ¹â»á¤À¡£
¡Öº£¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç»þ·×Î¥¤ì¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï³Î¤«¤Ë¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤â¤Ï¤äÏÓ»þ·×¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÓ»þ·×¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ò¸«¤ë°Ê³°¤Ë¾ð½ïÅª¤Ê²ÁÃÍ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢»þ·×Î¥¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Î¶È³¦¤â¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¶ÈÀÓ¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°Ê²¼È¯¸À¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂç¼£¼ÒÄ¹¡Ë
Âç¼£¼ÒÄ¹¤¬ÏÃ¤¹ÄÌ¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¹ñÆâ¤ÎÏÓ»þ·×»Ô¾ì¤Ï¹¥Ä´¤½¤Î¤â¤Î¡£°ì»þ¤Ï³Î¤«¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¤â¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Ï¾®Çä¤ê¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¤Ç1Ãû1036²¯±ß¡£Á°Ç¯Èæ126.6¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ãÇ¯ÉÙÍµÁØ¤¬³èÈ¯¤Ë¹âµé»þ·×¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£2024Ç¯¤â»Ô¾ì¤Ï¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢1Ãû2160²¯±ß¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£
¢£¤¤¤ÞÏÓ»þ·×¤ò¤Ä¤±¤ëÍýÍ³
¥·¥Á¥º¥ó¤Î¶ÈÀÓ¤â·øÄ´¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
2025Ç¯3·î´ü¤ÎÇä¤ê¾å¤²¡ÊÏ¢·ë¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ1.3¡óÁý¤Î3168²¯±ß¡£Ãæ¤Ç¤â»þ·×»ö¶È¤ÏÆ±6.6¡óÁý¤Î1771²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢ÅÅ»Òµ¡´ïÂ¾»ö¶È¤Î¿¤ÓÎ¨¤â¹â¤¯¡ÊÆ±11.0¡óÁý¤Î249²¯±ß¡Ë¡¢Çä¾å¹â³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É100¼þÇ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤Ç±Ä¶ÈÍø±×¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤ÏÆ±4.0¡óÁý¤Î238²¯±ß¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê¾å¤²3600²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï9.0¡ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ÏÀè¤Û¤É¤Î¡Ö»þ´Ö¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢¤â¤¦ÏÓ»þ·×¤ÏÉÔÍ×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÓ»þ·×¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡£Âç¼£¼ÒÄ¹¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÏÓ»þ·×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤ËÏÓ»þ·×¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤¹¤ì¤ÐÄ¹¤¤Ç¯·îÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á¼ç¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¡¢ÁÄÊì¤«¤éÏÓ»þ·×¤òÂ£¤é¤ì¤ÆÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¼«¿È¤ò¡ÖÌµÎà¤Î»þ·×¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤¹Âç¼£¼ÒÄ¹¤¬ÌÜ²¼¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¿Ê¤à¹â²Á³Ê²½¤È¼ã¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¡£
¢£¡Ö¥·¥Á¥º¥ó¡á»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë
ÏÓ»þ·×»Ô¾ì¤Ï¶áÇ¯¡¢½Ð²ÙÂæ¿ô¼«ÂÎ¤¬²£¤Ð¤¤¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¹¥Ä´¤Ç½Ð²Ù¶â³Û¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËËÜ¾ì¡¦¥¹¥¤¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤¬²Á³Ê°ú¤¾å¤²¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ¤¤¤¿»Ô¾ì¤Ç¤¤¤«¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤«¤¬¡¢º£¸åÂç¤¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ë¤ÈÂç¼£¼ÒÄ¹¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¡¢ÆÃ¤ËËÌÊÆ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø1000¥É¥ë¤ÎÊÉ¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥¹¥¤¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÉ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢1500¡Á3000¥É¥ë¤È¤¤¤¦²Á³ÊÂÓ¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¢¥Æ¥Ã¥µ¡Ù¡Ø¥·¥ê¡¼¥º¥¨¥¤¥È¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×
¸½ºß¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î¤¦¤Á³¤³°ÈæÎ¨¤Ï7³ä¤Û¤É¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤è¤ê³¤³°¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Âç¼£¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²áÅÙ¤ËÈæÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÇä¤ê¾å¤²¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ã¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤É¤¦¤«¡£¸½ºß¡¢¥·¥Á¥º¥ó¤Î¸ÜµÒ¤Ï40Âå°Ê¾å¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼£¼ÒÄ¹¤ÏÂç¤¤Ê´íµ¡´¶¤òÊú¤¯¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢°ìÄê¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤À¤±¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ï´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ì¤Þ¤»¤ó¡£40Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï»þ·×¤ò½¬´·Åª¤ËÁõÃå¤¹¤ëÁØ¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ·×¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤ò¤¤¤«¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡Ø¥·¥Á¥º¥ó¡á»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§ÃÎ¤¹¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£¤³¤¦¤·¤¿´íµ¡´¶¤ò¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¼ã¼Ô¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¢£³¤³°¤Î¼ã¼Ô¤Ë¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¾¦ÉÊ
¤¿¤À¡¢¼ã¼Ô¤òÁÀ¤Ã¤Æ´ë²è¤òÎý¤Ã¤Æ¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ì¤À¡£
Âç¼£¼ÒÄ¹¼«¿È¤â¡Ö²¿ÅÙ¤â¼ã¼Ô¸þ¤±¤Î´ë²è¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éÁÀ¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·Ð¸³Åª¤Ë¤Û¤Ü¥¼¥í¡×¤È¸ì¤ë¡£30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÏÓ»þ·×¤Î¥Ù¥ë¥È¤ä¿Ë¤òÃå¤»ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë´ë²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ºß¸Ë¤Î»³¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¼ºÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡È»É¤¹¡É¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äÀëÅÁ¤È¤ÎÏ¢·È¡¢Éý¹¤¤»ëÅÀ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬°Õ³°¤Ë¤â¡Öµ¡³£¼°»þ·×¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥ª¡¼¥Ä¼°¤Î»þ·×¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤¼¤ó¤Þ¤¤¤ò´¬¤¤¤Æ¶îÆ°¤¹¤ë»þ·×¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤é¤·¤µ¤¬¼ã¼Ô¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖËèÆü¤¼¤ó¤Þ¤¤¤ò´¬¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¯¥©¡¼¥Ä¼°¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀºÅÙ¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬µ¡³£¼°»þ·×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¼ã¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»þ·×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Èþ½ÑÉÊ¤ä¹©·ÝÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ç¡Ø¥á¥«¡Ù¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤àÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¡¢³¤³°¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖTSUYOSA¡×¤âµ¡³£¼°»þ·×¤À¡£Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï²áµî10Ç¯¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¥·¥Á¥º¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÊÔ¤Ç¾Ü¤·¤¯µ½Ò¤¹¤ë¡£Âç¼£¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¾¡¤Á¶Ú¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼ËÜ¼Ò¤ÏÅÔ¿´¤Ç¤Ê¤¯ÅÄÌµ¤Ê¤Î¤«
2024Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¥Á¥º¥ó¡£ÅÁÅý¤¢¤ë¡Ö100Ç¯´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜ¼Ò¤ò¡ÖÅÄÌµ¡ÊÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»Ô¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Åìµþ23¶è³°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
1918Ç¯¤Ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î»³ùõóýµÈ¤¬¡¢¹â²Á¤ÊÍ¢Æþ»þ·×¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¡¢¹ñ»º¤Î»þ·×¤Å¤¯¤ê¤ò¤á¤¶¤·¡¢¾å¸ÍÄÍ¡Ê¸½ºß¤Î¹âÅÄÇÏ¾ìÉÕ¶á¡Ë¤Ë¡Ö¾°¹©¼Ë»þ·×¸¦µæ½ê¡×¤òÀßÎ©¡£1930Ç¯¤Ë¥·¥Á¥º¥ó»þ·×³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏÎ©¤·¡¢1936Ç¯¤ËÅÄÌµ¹©¾ì¤¬¤Ç¤¡¢2001Ç¯¤Ë¡¢ËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤·¤¿¡£
¶¥¹ç¤Ç¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¤¬¶äºÂ¡¢¥«¥·¥ª¤¬½ÂÃ«¤ÈÅÔ¿´¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ÛÎã¤È¤¤¤¨¤ë¡£¿Í¼êÉÔÂ¤Îºòº£¡¢¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÅÔ¿´¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÃÖ¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¤½¤¦Ìä¤¤¤ò¸þ¤±¤ë¤ÈÂç¼£¼ÒÄ¹¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö»þ·×»º¶È¤Ï¶ä¹Ô¤ä¾¦¼Ò¤È°ã¤¤¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤¬À¸Ì¿Àþ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤âÅÔ»ÔÉô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»þ·×¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¹©¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÁë¤«¤éº¹¤¹¸÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¼êºî¶È¤Ç»þ·×¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅÄÌµ¤Ï¥â¥Îºî¤ê¤Î´Ä¶¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤Î·úÊª¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Ìý¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Îºî¶ÈÉ÷·Ê¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÁÅý¤ò¼Î¤Æ¤Æ°ÜÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥·¥Á¥º¥ó¤é¤·¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢£¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¤ò´ë²è
Âç¼£¼ÒÄ¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤¦Ìä¤¤¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡ÖÀµÄ¾¡¢À³Ê¤Ïº¬°Å¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¦¡£³Î¤«¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È¿¦¿Íµ¤¼Á¡É¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂç¼£¼ÒÄ¹¤Î¿Í´ÖÀ¤¬ÎÉ¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¼ñÌ£¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö¼ñÌ£¤È¤¤¤¦¤è¤êÆü²Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¼Ò7³¬¤Ë¤¢¤ë¿¶¤ê»Ò¼°¤ÎÃì»þ·×¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬²¿¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£Ã¯¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Þ¤Ç½µ¤Ë2²ó¡¢¤¼¤ó¤Þ¤¤¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¼¤ó¤Þ¤¤¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¡¢µ¡³£¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏØß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¡³£¤¤¤¸¤ê¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÆÉ½ñ¤Ï¼ñÌ£¡£Ãæ¤Ç¤âÀ»Ï©²Ã¹ñºÝÉÂ±¡¤ÎÌ¾ÍÀ±¡Ä¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿ÆüÌî¸¶½ÅÌÀ»á¤ÎÃø½ñ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö»þ¤È¤ÏÌ¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ø»þ¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸«¤¨¤ë·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢·×¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ë»þ·×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Ø¤ê¤Ï¾ï¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼ÒÄ¹½¢Ç¤Á°¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¤Î´ë²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏµÙÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¼Ò°÷Æ±»Î¤Ç¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³¤³°Ãóºß¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë·Ð¸³¼Ô¤ÎÆ±Î½¤È¤È¤â¤Ë´ë²è¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£»þ·×¤ÏÌ¿¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤°
10Ç¯¤Û¤É¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÇ¯¤Ë4²ó¡¢ºÇÂç¤Ç100¿Íµ¬ÌÏ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä«¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤âÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ²ÝÄ¹¤À¤Ã¤¿Âç¼£¼ÒÄ¹¤Ï¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¿©ºà¤ÎÇã¤¤¤À¤·¤Ë¤â½Ð¤«¤±¡¢100¿ÍÊ¬¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤â°®¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤À¤ó¤Ï¿¨¤ì¹ç¤ï¤Ê¤¤¼Ò°÷Æ±»Î¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë°Ê³°¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂç¼£¼ÒÄ¹¤Ë»þ·×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©¡¡¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¼«¿È¤¬ÏÓ¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤ÎÂåÉ½Åª¾¦ÉÊ¤Î¡Ø¥¶¡¦¥·¥Á¥º¥ó¡Ù¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¹¹¿·¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¡¢ÍøÊØÀ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡³£¼°¤Ê¤é¤Ð¤¼¤ó¤Þ¤¤¤ò´¬¤¯¡£¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Ê¤É¤Î¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹Ç¯»È¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½·Á¸«¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¤·¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
Àè¤Ë¿½¤·¤¿ÆüÌî¸¶ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤é¡¢»þ·×¤Ï¤½¤Î½êÍ¼Ô¤¬¹ï¤ó¤Ç¤¤¿»þ¡¢¤Ä¤Þ¤êÌ¿¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¶¯¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
100Ç¯Â³¤¯´ë¶È¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¿·¤¿¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¼¡À¤Âå¤Ø¤Î»þ¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
----------
µ´Æ¬ Í¦Âç¡Ê¤¤È¤¦¡¦¤æ¤¦¤À¤¤¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô
¹Åç¥«¡¼¥×¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï½ñÀÒÊÔ½¸¡¢·òÊÝÁÈ¹ç»öÌ³¿¦¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÉûÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£°û¿©·Ï¤«¤éÆ¯¤Êý¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥ºIT¤Þ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤ëÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Î¼èºà·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô µ´Æ¬ Í¦Âç¡Ë