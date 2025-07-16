¡Úµ¤¾ÝÂæ¡ÛÊ¡²¬¤Ç16ÆüÃë¤¹¤®～17ÆüÌëÃÙ¤¯¡¡ÍîÍë¡¦ÆÍÉ÷¡¦µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ
16Æü¸áÁ°5»þ¤¹¤®¡¢Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤ÏÍîÍë¤ÈÆÍÉ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢17Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹âµ¤°µ¼þÊÕ¤ÎÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢16ÆüÃë¤¹¤®¤«¤é17ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ëÃí°ÕÊó¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£