¡ÔÁêÍÕ²íµª¤¬¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡È¥´¥ó¥´¥ó¥´¥ó¡É¡Ä¡Õ¾¾²¼Æà½ï¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡¡MC¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤³èÌö¤Ö¤ê¡¢174cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤â¡È¶¯¤ß¡É¤Ë
¡¡ÁêÍÕ²íµª¤ÈÂç¿¹ÆîÊþ¤È¤È¤â¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¾¾²¼Æà½ï¡Ê40ºÍ¡Ë¡£¶áÇ¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö°Ê³°¤Ë¤â¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤³èÌö¤Ö¤ê¤¬¸÷¤ë¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤Î»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ª½Ð¤·¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¾¾²¼Æà½ï¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡£Â¾¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÁêÍÕ²íµª¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢¾¾²¼Æà½ï¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡7·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ãæ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿åÍËÆü¤ÎÁêÍÕ¡×¡ÖÅÚÍËÆü¤ÎÝ¯°æ¡×¡ÖÆüÍËÆü¤Î¾¾ËÜ¡×¤È¡¢Íè½Õ³«ºÅÍ½Äê¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡¢Ý¯°ææÆ¡¢¾¾ËÜ½á¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬Â·¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ç¯´Ö»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ç¡¢ÁêÍÕ¤ÈÂç¿¹ÆîÊþ¡¢¾¾²¼Æà½ï¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ë¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢½é²ó¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸²ó¿ô139Ëü²ó¤òÆÍÇË¡Ê7·î9Æü¡Á13Æü¡¢TVer DATA MARKETING»»½Ð¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£
¡¡Æ±¶É¤¬9Æü¤Î³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÁáÄ«¤Î¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤«¤é¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÉÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡È¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±Æü¡¢Áá¤¯¤â¼ç±é¤Î3¿Í¤Î¼èºà²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤µ¤ì¤¿¥ï¥±¤À¡£
¡¡Æ±¶É¤Î¿åÍË21»þÂæ¤Î·º»ö¥É¥é¥ÞÏÈ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø·º»ö7¿Í¡Ù°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¡£¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¢Ê¡ÅÄÌ÷»áµÓËÜ¤Î¤â¤È¡¢ÁÜºº¡áS¡¢»Ù±ç¡áS¡¢Ê¬ÀÏ¡áB¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¡áC¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿ÊÌÈÉ¡ÖSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡×¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î³èÌö¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿°Õ³°¤ÊÁÇ´é
¡¡²áµî¤Î½Ð±éºî¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¿¤Ó¿¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¾¾²¼Æà½ï¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¡¢Èà½÷¤ÎÌòÊÁ¤Ï·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î¼çÇ¤¡¢ÀÄÌøÍÚ¤Ç¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¤¬±é¤¸¤ë°æ³À½¤Æó¤È¤Ï¸µÉ×ÉØ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ê¡¢»ö·ï¸½¾ì¤ËÀøÆþ¤¹¤ëSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¤ò¼¸ÀÕ¤·¤¿¤ê¡¢±óÆ£·û°ì¤¬±é¤¸¤ëÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤ÎÈ¬½Å³ß²íÉ×¤Î¡ÈÉ÷¸«·Ü¡É¤Ö¤ê¤Ë·ù°´¶¤òÉ½¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¾²¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾²¼¤ËÂÐ¤·¡¢Âç¿¹¤Ï¡È°Õ³°¤À¤Ã¤¿°ìÌÌ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÈÖÁ°¤Ë¡Ê¥«¥á¥é¤Î¡Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÂ¤Ç»¨¤Ë¤è¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ã¡¢¶¯¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡£Â³¤±¤ÆÁêÍÕ¤â¡ÖÄ«¡ÊÃË½÷·óÍÑ¤Î¡Ë¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æà½ï¤Á¤ã¤ó¤¬¥´¥ó¥´¥ó¥´¥ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÈâ¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈË½Ïª¡£¿ÈÂÎ¤ò¤è¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤·¤¿¾¾²¼¤Ï¡Ö»ä¡¢¤º¤Ã¤ÈÍÚ¡ÊÌòÌ¾¡Ë¤Ê¤Î¡ª¡¡¤¹¤Ù¤ÆÌòÊÁ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢12Æü¡¢¾¾²¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿±óÆ£·û°ì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¡È¤ª»Ò¤Á¤ã¤Þ¡É¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Âç¿¹¤¬¡ÖÂçÀô¡Ê»£±Æ½ê¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÂçÄÉÀ×¡Á¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ï¤½¤¦¤È¤¦³Ú¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ÁêÍÕ¤ÈÂç¿¹¤È¾¾²¼¤¬È¯°Æ¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢´û¤Ë¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤âÈ´·²¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡2023Ç¯4·î¤«¤éÃ´Åö¤·¡¢Íâ2024Ç¯10·î¤«¤é¡Ø¡ÁÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Î¥á¥¤¥óMC¤Î±Æ¶Á¤À¤í¤¦¤«¡£ÈÖÀë¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¼èºà²ñ¤Î¾ì¤Ç¡¢Âç¿¹¤äÁêÍÕ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÁêÄÈ¤ò¤¦¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¤È¡ÈÎ¢²ó¤·¡É¤ËÅ°¤·¡¢¡ÈÀ¸¡É¤Ë¶¯¤¤¤È¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾²¼¡£
¡¡À¸¤È¸À¤¨¤Ð¡¢7·î10Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ø¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¬¤ê¤Î ¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Ä¤¢¡¼2025¡Á¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ø¡ÁÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ø±ó¤¯¤Ø¤¤¤±¤ë¤èmeets¾¾²¼Æà½ï¡Ù¤òÀ¸ÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬12Æü¤Î¡Ø¡ÁÎ¹¥µ¥é¥À¡ÙËÁÆ¬¤ÇÎ®¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸²Î¤Ç¡ÊµÈ²¬¡ËÀ»·Ã¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¢¤Î·Ê¿§¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¾¾²¼¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¼ó¤Ë´¬¤¡¢¹õÃÏ¤ËÇò¤ÎÂç¤¤Ê¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤·¤¿¾¾²¼¤Ë¤Ï¡¢MC¤ÎÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤«¤é¡¢Æ±¥¹¥«¡¼¥È¤¬¾¾²¼¤Î¼êºî¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¾ðÊó¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»ä¡×¤È¾¾²¼¡£¸½ºß¤â¼Â²ÈÊë¤é¤·¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÈà½÷¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¹â¤¤¿ÈÄ¹¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿
¡¡½÷Í¥¡¦¾¾²¼Æà½ï¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¡¢2010Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤«¤é¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç8»þ15Ê¬³«»Ï¤À¤Ã¤¿¡ÈÄ«¥É¥é¡É¤¬8»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢NHK¤È¤·¤Æ¤ÏÂç²þÊÔ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Î1ËÜÌÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸þ°æÍý¤Î½÷À¿Íµ¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÈÄ«¥É¥é¡É¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼çÂê²Î¤Î¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤â¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Åìµþ²»³ÚÂç³Ø²»³ÚÉô²»³Ú³Ø²Ê¥Ô¥¢¥ÎÀì¹¶Â´¶È¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ²»³ÚÈÖÁÈ¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾¾²¼¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤¤â¥Ô¥¢¥Î¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¹â¿ÈÄ¹¤ò³è¤«¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¾¾²¼¡£ÆÃ¤Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¡¢ËÜ¶È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¤½¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´Ø·¸¼Ô¤«¤éÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥»¥ì¥Ö¤ÊÆÉ¼Ô¤¬Â¿¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÉ½»æ¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤ò²¿ÅÙ¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¹â¿ÈÄ¹¤¬¤½¤Î¸å¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï174cm¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¡ØÂçÄÉÀ×¡Á¡Ù¤Ç175cm¤ÎÁêÍÕ¤ÈÊÂ¤Ö¤È¡¢¾¾²¼¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡£
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥²¥²¥²¡Á¡Ù¤Ç¿ÈÄ¹182cm¤Î¸þ°æ¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¸«»ö¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð2016Ç¯¡¢¡Ø±ýÉü½ñ´Ê¡Á½½¸ÞÇ¯¸å¤ÎÊä½¬¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢171cm¤Î»Ô¸¶È»¿Í¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹º¹¤Ë¤Ð¤«¤êÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Êª¸ì¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬É®¼Ô¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤¬¡¢2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼£Ø¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢¾¾²¼¤¬¡È¥Ê¡¼¥¹ÈÇ¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼´Ç¸î»Õ¡¦Æá¿ÜÅÄÅô¤ò±é¤¸¤¿¤È¤¤Ï¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ë¥Ö¥¿¥ó¤Î¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤¿ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤è¤ê¤âÇØ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾¾²¼¤Î¹â¿ÈÄ¹¤¬Â¸Ê¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë2023Ç¯¤Î¡ØÂç±üSeason2¡Ö°åÎÅÊÔ¡×¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤ÎÅÄ¾Â°Õ¼¡Ìò¤ä¡¢¡ØÉ¬»¦»Å»ö¿Í¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÈ±·ë¤¤»Õ¤ÎÜ§Ìò¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢2024Ç¯¡¢¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ëÅÚ²¼ºÂ¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¹¥«¥¤¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï170cm¤Î¾®Àã¤È¤ÎÂÐÖµ¥·¡¼¥ó¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
À¼¤ÎÄã¤µ¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¾¾²¼¤Ë¤ÏÀ¼¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Û©¤¯¡¢½Ä¼Ò²ñ¤Î·Ù»¡½ðÆâ¤Ç¾å»Ê¤«¤é¤Î¸À¤¤¤Ä¤±¤ËÊÖÅú¤¹¤ëºÝ¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¡×¤Ê¤É¤ÈºÇ¸å¤Ë¡È¾®¤µ¤Ê¤Ã¡É¤¬µ¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿Âæ»ì¤ä¡¢¸µÉ×¤ÎÂç¿¹¤Ë·ùÌ£¤òÏ¢È¯¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢¾¾²¼¤ÎÄã²»¤Ï¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä°¤¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿åÍË21»þÏÈ¤Î·º»ö¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸Å¤¯¤Ï¡Ø¤Ï¤°¤ì·º»ö¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¤Ï¤ß¤À¤··º»ö¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢2000Ç¯Âå¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤Î¡ØÁêËÀ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤À¡£
¡ØÂçÄÉÀ×¡Á¡Ù¤Ï¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¼ç±é¤Î¡ØÆÃÁÜ9¡¡final season¡Ù¤«¤é°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´û¤Ë¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤ä±óÆ£·û°ì¡¢¸÷ÀÐ¸¦¤é¡È¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡É¤äº´Æ£¹À»Ô¡¢°ËÆ£½ß»Ë¤éÌ¾ÏÆÌò¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ìÄ«¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¥·¥ê¡¼¥º²½¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È»×¤¦¡£
¡ØÂçÄÉÀ×¡Á¡Ù¤Ç¿¤Ó¿¤Óµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¾¾²¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì¾ÇÐÍ¥¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤È¥«¥Ö¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯2·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç40ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾²¼Æà½ï¤¬Âç¿¹¡¢ÁêÍÕ¤È¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¤Îº£¸å¤ËÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢¡»³ÅÄÈþÊÝ»Ò
¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊüÁ÷ºî²È¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¥É¥Ç¥¹¥«¡Ü¡Ù¡Ê¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ë¡¢¡Ø1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£CM³Æ¾Þ¤Î¿³ºº°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£