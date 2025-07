お風呂に入って濡れているトイプードルのちろるちゃん。そのビジュアルと表情が何ともいえない“虚無”感をかもし出しており、SNSで話題になっている。TikTokやInstagramなど合わせて160万ものいいねを獲得し、“he looks so wise and ancient”, 「ダンブルドア(笑)」、「なんだろう,どこかで見た事がある気がする」など世界各国からコメントが寄せられ、大注目を浴びている。2匹の個性的なビジュアルをしたトイプードル・ちろるとしえるの動画投稿をしているごつもりプードルさんに、愛犬・ちろるちゃんの変貌ぶりについて話を聞いた。

■お風呂に入るといつも“虚無”に、大御所の貫録は表情とカットがポイント――水に濡れることで「大御所過ぎる」状態になってしまう、ちろるちゃんの動画が拡散され、SNSでは海外の方からもコメントが寄せられていますが、このような反響を受けてどう感じていますか?「思っていたより反響がすごくて、驚くとともに嬉しいですね」――水を浴びたちろるちゃんの様子が、なんとも言えない人間味のある表情になっています。実際に動画を撮影した時のちろるちゃんはどんな様子をしていたのでしょうか?「お風呂に入るといつものことなのですが、“虚無”ですね。ですが、あの時は気持ちよさそうに入っていたと思います。途中で寝ていたりもしてたので」――ちろるちゃんは水につかると、なぜ“大御所”になってしまうのでしょうか? 一般的なトイプードルよりも毛が長めだと思いますが、飼い主さんのこだわりポイントなどがあれば、教えてください。「昔はトイプードルのカットの中では、アゴの毛が長いカットは邪道とされていました。ですが最近は、伸ばす子も多くなってきてます。あの動画の撮影時はあえてアゴの毛を濡らさずに撮ったので、より“おじさん”っぽくなったんじゃないかと思います。アゴの毛と顔の表情で人間っぽさが出ていたんだと思います」■意思疎通をする上で大切にしているのは「愛があるか?」――お風呂タイムの投稿を見ていると、さまざまな表情をしているちろるちゃんが見られますが、ちろるちゃんはお風呂(水など)の好き嫌いはある方ですか?「水は好きでも嫌いでもなさそうです。冬の場合は毎回寝ますね」――ちろるちゃんの見せる“表情”で特に好きな場面があれば教えてください。「何も考えて無さそうな時の表情が好きです!虚無顔が1番好きです。寝てる時の寝息や、顔の表情+体で訴えてくるところに愛おしさを感じます」――動物も人間のように表情や感情などがみられると思いますが、意思疎通が難しい場面もあると思います。ちろるちゃん(犬)とのコミュニケーションで大切にしていることは何かありますか?「ちろるに対してとる行動に、愛があるか? 自分本意になっていないか? というのを、コミュニケーションをとる上で大切にしています」