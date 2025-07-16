FRB¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¿Í»ö¡ÖÀµ¼°¥×¥í¥»¥¹³«»Ï¡×¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬É½ÌÀ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤ÏFRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤¬¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB=Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÎÇ¤´ü¤ÏÍèÇ¯5·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá´ü¤ÎÍø²¼¤²¤òµá¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ë¶¯¤¤°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï15Æü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµ¼°¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤¬¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸õÊä¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤«¡¢¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸åÇ¤¤Î»ØÌ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Í»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÍèÇ¯¡¢µÄÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¤´ü¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤â2028Ç¯¤Î1·î¤Þ¤ÇÍý»ö¤È¤·¤Æ¤ÏÇ¤´ü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢FRB¤ËÍý»ö¤È¤·¤ÆÎ±¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤Ï¡ÖÅÁÅýÅª¤Ë¤ÏµÄÄ¹¤òÂàÇ¤¤¹¤ì¤Ð¡¢Íý»ö¤âÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂàÇ¤¸å¤ÎµÄÄ¹¤¬Íý»ö¤È¤·¤Æ»Ä¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤Îº®Íð¤ò¾·¤¯¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤¬µÄÄ¹¤òÂàÇ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÍý»ö¤âÂàÇ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£