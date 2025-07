東京スカパラダイスオーケストラとB'zのボーカリスト・稲葉浩志がコラボレーションシングルをリリースすることが、16日に発表された。今回のコラボレーションは、東京スカパラダイスオーケストラが展開する「VS.シリーズ」の第4弾。稲葉をコラボレーションアーティストとして迎えたシングル「Action (VS. 稲葉浩志)」が9月3日にリリースされる。「VS.シリーズ」は、“戦うように一緒に音楽を作っていく”というコンセプトのもと、フィーチャリング形式のコラボレーションとは異なるスタイルで共作していく、東京スカパラダイスオーケストラのプロジェクト。これまでにALI、Chevon、TK(凛として時雨)が参加している。

同作には、稲葉を迎えた「Action (VS. 稲葉浩志)」「タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)」の2曲を収録。シリーズで初めて2曲の収録となる。CD+Blu-ray盤とCD only盤の2形態でのリリースとなり、Blu-rayには「Action (VS. 稲葉浩志)」のミュージックビデオも収録される。また、各音楽配信サービスではPre-add/Pre-saveもスタート。CD予約受付とあわせて特典情報も公開された。稲葉は「音楽の歓びを爆発的に体現できるメンバーの皆様の輪の中に入れていただき、とっても光栄です」とコメントし、東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦は「まさかの逆指名。本当に光栄極まりなく、即準備させて頂きました」と今回の共演への喜びを語っている。■稲葉浩志 コメント私、このたび東京スカパラダイスオーケストラに加入することになりました(笑)。音楽の歓びを爆発的に体現できるメンバーの皆様の輪の中に入れていただき、とっても光栄です。常に全員参加の、部活のようなレコーディング作業は、正しい音楽の作り方を見せられたようで刺激的でした。この素晴らしい出会いに感謝です。出来上がった作品が多くの皆さんに楽しんでいただけますように!スカパラ最高。■東京スカパラダイスオーケストラ・谷中敦 コメントコラボレーションで是非御一緒させて頂きたいと思い続けてはいたものの流石に難しいのかな、と頼む前に諦めていました。だから今回はまだ夢の中にいるような気持ちです。『いつか一緒に演らせてください』とのまさかの逆指名。本当に光栄極まりなくこちらのメンバーみんな大喜びで即準備させて頂きました。今回製作過程で稲葉さんの音楽への愛情を強く感じました。楽曲制作のリハーサルにこんなに何度もお越し頂いたのは史上初めてではないでしょうか?謙虚に誠実にユーモアを交えながらリハーサルに臨む稲葉さんの人柄にスカパラメンバーみんなもやられっぱなしでした。つまりとっても幸せでした。そして、お話の過程で何曲かやりましょうか?という話になり盛り上がった末に、2曲ということに落ち着きました。一曲は人生気楽に、だけど戦うように楽しんで欲しいという願いを込めたスカパラのスカ。もう一曲は、想いの熱さが込められたミドルバラード。生涯を通じて感じ続ける絆と、願いの歌です。今回本当にありがとうございます。稲葉さん大好きです!これからも是非よろしくお願い致します。P.S.松本さん、稲葉さんを暫しお借り致します!しっかりいいモノつくってます!