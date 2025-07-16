Ìò½ê¹»Ê¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¤ÇÎä¹ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Î½ÉÅ¨±é¤¸¤ë¡¡´ÆÆÄ¡ÖÌò½ê¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÌò½ê¹»Ê¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦ºÙÅÄ¼é¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¡Ê21¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î½ÉÅ¨¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢Éã¤ò»¦¤µ¤ì¤¿²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬Éü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ëÊª¸ì¡£°²ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃæÀ¤¤Î²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò±é¤¸¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢Î¹¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¡¦À»¡Ê¤Ò¤¸¤ê¡Ë¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌò½ê¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤Î·»¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¹ñ²¦¤ò»¦¤·¤Æ²¦¤ÎºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡¢ºÇ¶§¤ÎÅ¨¡¦¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÊóÉü¤Ë¤ª¤Ó¤¨¡¢Â¦¶á¤é¤Ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¤è¤¦Ì¿¤¸¤ëÎä¹ó¤Ç¤³¤¦¤«¤Ä¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤ËÂ³¤4ºîÌÜ¡£´ÆÆÄ¤ÏÌò½ê¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤«¤é¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¡¢Ìò½ê¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥·¥Ê¥ê¥ª¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌò½ê¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Î¡¢¿Í´Ö¤Î±üÄì¤ËÌ²¤ë°¤ä¶¸µ¤¤Ê¤É¤òÅª³Î¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ëÇ÷ÎÏ¤¬°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÏÌò½ê¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ýÏ¿»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥×¥ì¥¹¥³¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤òÀ¨¡Ê¤¹¤µ¡Ë¤Þ¤¸¤¤Ç÷ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¼¤ÎÎÏ¤Ë¡¢²è¡Ê¤¨¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ¡£Ìò½ê¤µ¤ó¤â¡Öº£²ó¤ÎÏ¿²»¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÉ½¾ð¤È´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤À¤±¤òÍê¤ê¤ËÏ¿²»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ²»¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç´ÆÆÄ¤ÈÆó¿Í¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉñÂæ¸ø±é¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ï³ÊÊÌ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤ÀËÍ¤Ï¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊªÃ£¤â°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¤äÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´°À®¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¶¦¤Ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¦»ÉµÒ¡¦½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ë»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤é
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÈÀ»¤ÎÁ°¤Ë¼¡¡¹¤ÈÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î»ÉµÒ½¸ÃÄ¤ä¢ã»à¼Ô¤Î¹ñ¢ä¤Î½»¿Í¤é½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼11¿Í¤Î¾ðÊó¤â²ò¶Ø¡£ºÙÅÄ¼éºîÉÊ¤Ë½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤µ¤ó¡¦µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¡¦ÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó¡¦¾¾½ÅË¤µ¤ó¡¦ÊÁËÜ»þÀ¸¤µ¤ó¡¦ÀÄÌÚ¿ò¹â¤µ¤ó¡¦Çò»³Çµ°¦¤µ¤ó¡¦ÇòÀÐ²ÃÂå»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤Î»³Ï©ÏÂ¹°¤µ¤ó¡¢Ìò½ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸4ºîÌÜ¤ÎÀ÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¤é¤¬À¼¤Ç¶¥±é¤·¤Þ¤¹¡£