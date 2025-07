音楽バラエティー番組『週刊ナイナイミュージック』の本日7月16日放送回に、ORANGE RANGEとHANAが登場する。ORANGE RANGEは愛され曲ダービーを開催するほか、HANAが本日発売の新曲を初披露する。 数々のヒット曲を持つORANGE RANGEは、本当に愛されている曲はどの楽曲なのかベスト3を予想する「愛され曲ダービー〜ORANGE RANGE杯〜」を開催。これは、番組スタッフが街頭で老若男女に調査した“世代を超えて愛される人気楽曲上位10曲”の中から、メンバーそれぞれがトップ3を予想するというもの。見事的中できれば10万円分の旅行券贈呈のご褒美付きレースで、果たしてメンバーはファンと“以心電心”できるか。なお、番組内では平成世代の青春を彩った大人気ソング「イケナイ太陽」を披露する。 一方のHANAは、岡村隆史記者が独自に入手した㊙情報を本人に直接ぶつける「岡村SCOOP」で、HANAをすっぱ抜き。“急なブレイクでキャラ崩壊?” “ダンスの練習中に起こったナイナイも驚愕の事件とは?” “メジャーデビューから3ヶ月、初体験だらけのMAHINAがライブ会場で起こした天然すぎるエピソード”などが公開される。番組では本日リリースの2ndシングル収録曲にして自身初のラブソング「Blue Jeans」を披露する。 『週刊ナイナイミュージック』は、ナインティナインの岡村隆史“記者”と、矢部浩之“編集長”が今最も熱い音楽トレンドに迫り、旬のアーティストたちをスタジオに迎え、水曜の夜を彩る新感覚・音楽バラエティーだ。本日7月16日の放送は23時20分から。 ■『週刊ナイナイミュージック』放送日時:7月16日(水)23時20分〜23時50分▼出演者MC:ナインティナインゲスト:ORANGE RANGE / HANA▼スタッフチーフプロデューサー・総合演出:浜崎 綾演出:城山海周プロデューサー:中村峰子、太田秀司、後藤夏美、岩田 惠、大平智恵(ビー・ブレーン)、宇賀神裕子(イースト)ディレクター:吉本裕亮制作進行:渡辺由貴制作著作:フジテレビ・公式HP:https://www.fujitv.co.jp/weekly_99music/・公式X:https://twitter.com/99music_fujitv・公式Instagram:https://www.instagram.com/99music_fujitv/Ⓒフジテレビ 関連リンク◆ORANGE RANGE オフィシャルサイト◆ORANGE RANGE オフィシャルTwitter◆ORANGE RANGE スタッフTwitter◆ORANGE RANGE グッズショップ◆HANA オフィシャルサイト◆HANA オフィシャルX◆HANA オフィシャルInstagram◆HANA オフィシャルTikTok

