°¤Éô¥µ¥À¥ò¤â´¶Æ°¡ÖËÜÅö¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡× ¡È¿¿ÌëÃæ¤ÎÌ¿¡É¤ò¼é¤ë5¿Í¤Î»Å»ö¿Í
ËÜÆü7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡ØÄ«¥á¥·¤Þ¤Ç¡£¡Ù¤Ï2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÊüÁ÷¡£
¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ë24»þ´Ö¥ì¥¹¥¥å¡¼SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ìë¤òÅ°¤·¤Æ¿Í¤äÆ°Êª¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤¹¤ë»Å»ö¿Í¤¿¤Á¤Î¡ÈÄ«¥á¥·¤Þ¤Ç¡É¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·Ú°æÂô¡¢ÀÐ³ÀÅç¡¢¹¾¤ÎÅç¡Ä¤³¤Î²Æ¹Ô¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¡È´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ÎÄ«¥á¥·¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÉÈ¯É½¡ª
»ùÅè°ìºÈ¡Ê¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡Ë¡ß¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤ÎMC¥³¥ó¥Ó¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇVTR¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¼ç±é¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢²Æ¤ÎÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥Þ¥Õ¥§¥¹ ROPPONGI SUNNY BEATS¡×¤Ç¤âÂç³èÌö¤Î¶¶ËÜÎÃ¡ÊB&ZAI¡Ë¤Î2¿Í¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ö¿Í½õ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤ä¾Ã²Ð¤Î½éÆ°¤Ê¤É¡¢¡ÈÌ¿¤Î¥ê¥ì¡¼¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¡É¤È¤Ê¤ëÅìµþ¾ÃËÉÄ£»ØÎá´ÉÀ©°÷¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
Åìµþ23¶è¤Î119ÈÖÄÌÊó¤¬½¸¤Þ¤ëÅìµþ¾ÃËÉÄ£Áí¹ç»ØÎá¼¼¤Ë¤Ï¡¢ÃëÌëÌä¤ï¤º¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËÄÌÊó¤¬Æþ¤ë¡£»ØÎá´ÉÀ©°÷¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎSOS¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶ÐÌ³½ªÎ»¤Þ¤Çµ¤¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢²Æ¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ê¤ÉµßµÞÍ×ÀÁ¤¬·ãÁý¤¹¤ëµ¨Àá¡£°ì¹ï¤òÁè¤¦ÄÌÊó¤ÈÄ¹»þ´Ö¸þ¤¹ç¤¦Èà¤é¤Î¶ìÏ«¤ÈÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤È¤Ï¡©
Ì©Ãå¤·¤¿Ìë¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÆÍÁ³¤ÎÏ¢Íí¤¬¡Ä¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡°¤Éô¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Çµ¯¤³¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ëÉôÂâ¡È¼óÅÔ¹â¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÂâ¡É¤Î³èÌö¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤Î¼óÅÔ¹â¤Ç¤Î»ö¸Î¤Ï9000·ï°Ê¾å¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î»ö¸Î¤Ï´í¸±¤Ê»ö°Æ¤âÂ¿¤¯¡¢Æó¼¡Èï³²¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦Æ»Ï©¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤Î¤âÈà¤é¤Î»Å»ö¤À¡£
¼èºà¤ÎÌë¤Ï¡¢Íî²¼Êª¤ä»ö¸Î¡¢¼Ö¤Î¾è¤ê¼Î¤Æ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£
¼óÅÔ¹â¤Î°ÂÁ´¤ò24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¼é¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¿Í½õ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤È¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ì¤ë¡£
¢¡´µ¼Ô¤òÃÇ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤ÎµßµÞÉÂ±¡¡ª
24»þ´Ö365Æü¡¢µßµÞ´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëµßµÞ»ØÄêÉÂ±¡¤â¼èºà¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ä¥¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ23¶èÆâ¤Î±Ø¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ã¤È¤âµßµÞ·ï¿ô¤¬Â¿¤¤¡¢¿·½É±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÉÂ±¡¡£¤½¤ÎÉû±¡Ä¹¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡ÈÃÇ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë½ÅÆÆ¤Ê´µ¼Ô¤äËþ¾²¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏµßµÞ´µ¼Ô¤òÃÇ¤é¤º¤Ë¿Ç»¡¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢³°¹ñ¿Í´µ¼Ô¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿ÌëÃæ¤âÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼èºà¤·¤¿Ìë¤â¡¢¥±¥¬¡¢²Ð½ý¡¢Æ¬ÄË¡¢Ê¢ÄË¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤ë´µ¼Ô¤¬¼¡¡¹¤È¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£
¡ÈÃÇ¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿®¾ò¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡¢Éû±¡Ä¹¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡©¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¡Ê°å»Õ¤Î»Å»ö¤Î¡ËÎ¢Â¦¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²á¹ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ò¤¿¤¹¤é¶Ã¤¯¡£
¥É¥¯¥¿¡¼¥«¡¼¤Ë¾è¤ê¤³¤ß¡¢¿¿ÌëÃæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¦µßÌ¿°å¤Ë¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¥É¥¯¥¿¡¼¥«¡¼¤È¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¡¢1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¿¤á°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¬¸½¾ì¤Ë½ÐÆ°¤¹¤ë¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤À¡£
¿¼Ìë3»þÁ°¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¹âÎð½÷À¤Î¤â¤È¤Ø¤Î½ÐÆ°Í×ÀÁ¤¬¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¿Ç»¡¡¢¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ´µ¼Ô¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
Èà¤Î¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤ÊÂÐ±þ¤Ë¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¿Í¤ÎÀ¸»à¤ò°·¤¦¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤ò¾ï¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¡¢»ùÅè¤â¡Öµß¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìë7»þ¤«¤éÁáÄ«¤Þ¤Ç¿ÇÎÅ¤¹¤ëÌë´Ö¤ÎµßµÞÆ°ÊªÉÂ±¡¤â¼èºà¤¹¤ë¡£
Æ°ÊªÉÂ±¡¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸¤¡¢Ç¤òÃæ¿´¤Ë¿Ç»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤ÏÄ»¤äà¨ÃîÎà¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸¤¤â¤Î¤ò¿Ç»¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì©Ãå¤·¤¿Ìë¤â¸¤¡¢Ç¡¢¥¤¥ó¥³¡¢¥¦¥µ¥®¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤È»ô¤¤¼ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿¤Ó¤³¤Þ¤ì¡¢»ùÅè¤Ï¡ÖÁêÅö¤ÊÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¡£
¡È¿¿ÌëÃæ¤ÎÌ¿¡É¤ò¼é¤ë5¿Í¡¢¤½¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Å»ö¤Ö¤ê¤ÈË°¤¯¤Ê¤Ä©Àï¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£