¡Ú»²±¡Áª¡ÛÅìµþ¤Ç£²¿ÍÅöÁªÌÜ»Ø¤¹Î©·û¤Ë¶ÛÄ¥Áö¤ë¡ª¡¡¾®À¾ÍÎÇ·»á¤¬àÀïÎ¬ÅªÅêÉ¼á¸Æ¤Ó¤«¤±¢ªºï½ü
¡¡£²£°Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿»²±¡Áª¤ÎÅê³«É¼¤òÁ°¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞÆâ¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£Î©·û¤ÏÅìµþÅÔÁªµó¶è¤Ë±öÂ¼¤¢¤ä¤«»á¤È±üÂ¼À¯²Â»á¤Î£²¿Í¤ò¸øÇ§¡£ÅöÁª£·ÏÈ¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«£²¿Í¤È¤âÁ÷¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤ï¤±¤À¤¬¡¢àÀïÎ¬ÅªÅêÉ¼á¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÅÞÆâ¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡±öÂ¼»á¤Ï£±£µÆü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÆ±Î½µÄ°÷¤Î¾®À¾ÍÎÇ·»²±¡µÄ°÷¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£¾®À¾»á¤Ï±üÂ¼»á¤È¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤¬£·ÈÖ¼êÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢±üÂ¼»á¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ÅÞ¤Î¸Þ½½Íò¤¨¤ê½°±¡µÄ°÷¤â¡ÖÀïÎ¬ÅªÅêÉ¼¡×¤È¤·¤Æ±üÂ¼»á¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤òµá¤á¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®À¾»á¤é¤Ï±öÂ¼»á¤¬ÍÍø¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢Î©·û¤«¤é£²¿Í¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï±üÂ¼»á¤ØÅêÉ¼¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£¤·¤«¤·¡¢É¼¤¬¸º¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¸õÊä¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢±öÂ¼»á¤Ï¡Ö¤É¤ÎÊóÆ»Ä´ºº¤â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¸á¸å¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤Ï»ä¤¬£·ÈÖ¼ê¡¢ºÇ¿·¤ÎÄ«Æü¤Ï£µÈÖ¼ê¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤ÏÅêÉ¼È¢¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¾®À¾¤µ¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¤È¡¢»ä¤ÏÍîÁª¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¾®À¾»á¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÎ¬ÅªÅêÉ¼¤ÏÅÞ¤Î»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅÞ¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µÄ°÷¤¬¸Ä¿Í¤Î¹Í¤¨¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤¬ÅöÁª¤¹¤ëÁªµó¤Ç¤ÏÁÈ¿¥É¼¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤¬¡¢¾¯¤·´Ö°ã¤¨¤ÐµÕÅ¾¤ä¶¦ÅÝ¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÁÈ¿¥É¼¤Î¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤éÉ¼¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥¦¥Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡££±£µÆü¡¢³¹Æ¬±éÀâ¸å¤Î±öÂ¼»á¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡Ö»ä¤Ï²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö³Æ¡¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê°ã¤¦¤È¤³¤í¤ò³«Âó¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊý¸þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢±üÂ¼»á¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Ï¾å¤êÄ´»Ò¤Ç¤¹¡£¤¢¤È£µÆü´Ö¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÎ©·û¤Ç£²¿ÍÄÌ¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£²¿ÍÅöÁª¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎàÍ¦¤ßÂá¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸õÊä¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£