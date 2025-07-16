　16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円安の3万9600円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9678.02円に対しては78.02円安。出来高は6775枚だった。

　TOPIX先物期近は2821ポイントと前日比5ポイント安、TOPIX現物終値比4.31ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39600　　　　　 -60　　　　6775
日経225mini 　　　　　　 39600　　　　　 -55　　　137777
TOPIX先物 　　　　　　　　2821　　　　　　-5　　　　8911
JPX日経400先物　　　　　 25500　　　　　 -45　　　　 771
グロース指数先物　　　　　 714　　　　　　-9　　　　 626
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース