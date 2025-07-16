日経225先物：16日夜間取引終値＝60円安、3万9600円
16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円安の3万9600円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9678.02円に対しては78.02円安。出来高は6775枚だった。
TOPIX先物期近は2821ポイントと前日比5ポイント安、TOPIX現物終値比4.31ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 39600 -60 6775
日経225mini 39600 -55 137777
TOPIX先物 2821 -5 8911
JPX日経400先物 25500 -45 771
グロース指数先物 714 -9 626
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は2821ポイントと前日比5ポイント安、TOPIX現物終値比4.31ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 39600 -60 6775
日経225mini 39600 -55 137777
TOPIX先物 2821 -5 8911
JPX日経400先物 25500 -45 771
グロース指数先物 714 -9 626
東証REIT指数先物 売買不成立
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