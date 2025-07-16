¡Ö·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¹²¬Ã£Ï¯¤È°Õµ¤Åê¹ç¡¢Ì¾¼ê¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤¿·±ÎýÍÑ¥°¥é¥Ö¡Ú¥°¥é¥Ö¤Î¿ÀÍÍ¡ÁÅò¤â¤ß·¿ÉÕ¤±È¾À¤µª ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼µ×ÊÝÅÄ±¿Æ°¶ñÅ¹¡¦¹¾Æ¬½ÅÍø¡ã50¡ä¡Û
¡¡¢¡À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä2016Ç¯1·î30Æü(·É¾ÎÎ¬¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î)
¡¡¡ÖKing¡¡Lion¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤¥°¥é¥Ö¤¬Ê¡²¬»ÙÅ¹¤Ë¤¢¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯ÊÆ¹ñÀ½¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¸µÆüËÜ¥×¥íÌîµåOB¥¯¥é¥ÖÍý»öÄ¹¤Î¹²¬Ã£Ï¯¡£Èà¤¬¹Åç¡¦¸â»°ÄÅÅÄ¹â»þÂå¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£2002Ç¯12·î14Æü¡¢¹²¬¤«¤é¹¾Æ¬°¸¤Æ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤³¤³¤Ê¤éÂç»ö¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¹²¬¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È¿¿¤óÃæ¤ÇÊá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¹²¬¤È¤Î±ï¤Ï01Ç¯¤«¤é¡£¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¼ÒÄ¹¤Îµ×ÊÝÅÄ·¼É×¤È¹²¬¤¬º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ëÆü¡¢µ×ÊÝÅÄ¤«¤éÊ¡²¬»ÙÅ¹¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥°¥é¥Ö¤Ë·¿¤òÉÕ¤±¤Æ°ì¤ÄÁ÷¤ì¡×¡£ÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÌÚÂ¼ÏÂ¹§¤¬Í×µáÉÊ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¹²¬¤¬ËþÂ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹²¬¤Ï¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥°¥é¥Ö¤ò¤º¤Ã¤È°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¤¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤¬ÆÏ¤«¤º¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç°ìµ¤¤Ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¹¾Æ¬¤Ë²ñ¤¤¤ËÊ¡²¬¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î¹²¬¤µ¤ó¤Ï·ù¤¤¤Ç¡¢Æ±¤¸¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤âºå¿À¤ÎµÈÅÄ(µÁÃË)¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£À¾Éð¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤âÃÎ¤é¤ó¤×¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£½éÂÐÌÌ¤Þ¤Ç¹²¬¤Ë¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹¾Æ¬¤À¤¬¡¢²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¥³¥í¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£¡ÖÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Â»ÎÅª¤ÇÍ¥¤·¤¤¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤«¡×¤È¤Û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£2¿Í¤Ï°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸Å¤¤Í§Ã£¤Î¤è¤¦¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¹²¬¤ÏÊ¡²¬»ÙÅ¹¤Ë¿ôÅÙÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÅìµþ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤ÏËèÇ¯¡¢´é¤ò¸«¤»¤ë¡£ÆüËÜ¥×¥íÌîµåOB¥¯¥é¥Ö¤¬¹Ô¤¦¾¯Ç¯Ìîµå¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢ÎãÇ¯100¸Ä¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼À½¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥°¥é¥Ö¤¬Ç¼ÉÊ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹¾Æ¬¤Ë¤Ï¡¢À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬3Ï¢ÇÔ¸å¡¢4Ï¢¾¡¤·¤¿¤¢¤Î1958Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¹²¬¤È¤Î¶¯Îõ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£µð¿Í¤Î4Ï¢¾¡¤Ç·èÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢¹²¬¤¬MVP¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£4»î¹ç¤Ç17ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ(2ËÜÎÝÂÇ)3ÂÇÅÀ¡£Âè3Àï¤Ï¹²¬¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼»°ÎÝÂÇ¤Ç1¡½0¤È¾¡¤Á¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¹¾Æ¬¤ÏÊ¿ÏÂÂæµå¾ì¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤È¤·¤ÆMVP¤Î¥«¥Ã¥×¤òÂç»ö¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤Çµð¿Í¤Ï3¡½0¤«¤éµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥«¥Ã¥×¤ÏÀ¾Å´¤Î°ðÈøÏÂµ×¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(¿¹ËÜÇî¼ù)