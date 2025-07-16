Mrs. GREEN APPLE、4週連続でストリーミングTOP3独占【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEが、16日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で4週連続・通算7週目となる「オリコン週間ストリーミングランキング」TOP3を独占した。同TOP3独占は、Official髭男dism、Adoに続くオリコン史上3組目の達成となる。
【写真】「愛と感謝」メンバーのステージショット
1位は「ライラック」で、週間再生数は1037.7万回（1037万6551回）。2025年6月30日付から4週連続・通算33週目の1位獲得となった。これで歴代単独2位の「通算1位獲得週数」記録を自己更新。週間再生数1037.7万回（1037万6551回）で、通算34週目の週間再生数1000万回超えを記録した。なお歴代単独1位の記録を持つ「週間再生数1000万回超え通算週数」を自己更新し、累積再生数は6億7131.3万回（6億7131万3223回）を記録している。
2位は「クスシキ」で、週間再生数は929.1万回（929万913回）。2025年4月21日付から14週連続でTOP5入りした。累積再生数は1億3890.5万回（1億3890万4571回）を記録した。
3位は「breakfast」で、週間再生数は855.6万回（855万6434回）を記録。2025年6月16日付から6週連続でTOP3入りした。累積再生数は4992.8万回（4992万7599回）を記録した。
5位は「ケセラセラ」で、週間再生数は654.2万回（654万2036回）を記録。2025年1月27日付以来、25週ぶりのTOP5入りとなった。累積再生数は6億5635.9万回（6億5635万8905回）を記録した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年7月21日付：集計期間:2025年7月7日〜7月13日）＞
【写真】「愛と感謝」メンバーのステージショット
1位は「ライラック」で、週間再生数は1037.7万回（1037万6551回）。2025年6月30日付から4週連続・通算33週目の1位獲得となった。これで歴代単独2位の「通算1位獲得週数」記録を自己更新。週間再生数1037.7万回（1037万6551回）で、通算34週目の週間再生数1000万回超えを記録した。なお歴代単独1位の記録を持つ「週間再生数1000万回超え通算週数」を自己更新し、累積再生数は6億7131.3万回（6億7131万3223回）を記録している。
3位は「breakfast」で、週間再生数は855.6万回（855万6434回）を記録。2025年6月16日付から6週連続でTOP3入りした。累積再生数は4992.8万回（4992万7599回）を記録した。
5位は「ケセラセラ」で、週間再生数は654.2万回（654万2036回）を記録。2025年1月27日付以来、25週ぶりのTOP5入りとなった。累積再生数は6億5635.9万回（6億5635万8905回）を記録した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年7月21日付：集計期間:2025年7月7日〜7月13日）＞