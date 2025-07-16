ÂçÃ«¡õ¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡¡¡ÈÅí¥É¥ì¥¹¡É¤È¡ÖºÊ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡×¥¹¡¼¥ÄÃåÍÑ¡¡Ä¹½÷ÃÂÀ¸¸å2¿Í¤Ç½é¤Î¸ø¤Î¾ì
µå±ãÁ°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹±Îã¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¤Ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤²¤ËµÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ãæ·Ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â±þ¤¸¤¿ÂçÃ«¤Ï¡ÖºÊ¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÍ¤¬Áª¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ËÍ¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Ã¤Á¥á¥¤¥ó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÅí¤Î¿§¤ÇºÊ¤¬Áª¤ó¤À¡£²¿¸Ä¤«ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éËÍ¤¬Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯2·î¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿ÂçÃ«¡£ºòÇ¯¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¤Ë¤â2¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯Ä¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¸ø¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£5Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë