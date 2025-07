柏木広樹のソロデビュー25周年、そしてチェリストとしてのキャリア50周年を記念するアニバーサリー・アルバム『25/50』が、7月16日(水)にリリースされた。 本作には、イメージソングとして書き下ろされた「Million Smile」「月の雫」「Cavalo Branco」「語り継ぐもの」「Future Is Yours」などのほか、バッハ「無伴奏チェロ組曲No.3 Prelude」を再構築した「Play Bach」、ピアソラ「Libertango」のカバーも収録され、クラシックからポップス、ブラジルやアフリカのリズムまで、柏木広樹ならではの音楽的スケールが展開された全10曲が収録されている。 特典DVDには、2024年に渋谷区文化総合センター大和田で開催された<Made in musicasa 2024>コンサートのスペシャルダイジェスト映像に加え、自身のキャリアを振り返るロングインタビューも収録されており。チェロと共に歩んできた半世紀の軌跡と、これからの展望が詰め込まれた内容となっている。 柏木広樹は、G-クレフとしての活動を経て2001年より本格的にソロへ転向し、葉加瀬太郎、西村由紀江とのユニットNH&K TRIOでは第38回日本ゴールドディスク大賞インストゥルメンタル部門を受賞し、2024年からはTARO HAKASE & THE LADSのメンバーとしても活動している。 7月26日(土)には、ダブルアニバーサリーを記念したコンサート<Made in musicasa 25/50>が渋谷区文化総合センター大和田さくらホールにて開催される。 柏木広樹『25/50』 2025年7月16日(水)発売HUCD-10336/B CD+特典DVD \4,400(税込)配信:https://hats.lnk.to/Twenty-five-Fifty1.Million Smile2.月の雫3.Play Bach 〜 無伴奏チェロ組曲No.3 Prelude4.Cavalo Branco5.Pray for Peace6.Libertango7.語り継ぐもの8.Future Is Yours9.Forest Breathing10.2022【特典DVD】<Made in musicasa 2024 Special Digest>1.Angle, Come to me2.My Treasure3.Heart to Heart4.mission-D5.シリウス6.Flores Cencia7.SMASH!8.Special Interview 柏木広樹 Double Anniversary チェロ・コンサート<Made in musicasa […]

