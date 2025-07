ももいろクローバーZの23rdシングル「Event Horizon」のカップリング曲「Cosmic Commotion」が、本日7月16日0時より配信スタートした。 本楽曲は、本CD作品の初回限定盤・通常盤の両盤に収録されるカップリング曲で、Spotifyが選ぶ注目の次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2025』へ選出されている。 音楽ユニット・PAS TASTAが楽曲提供。結成18年目に突入したももクロが、これまでと同じように常に変化していく様を歌詞に落とし込んだ、先鋭的なデジタルサウンドが印象的な1曲となっている。 ジャケット写真は、クリエイティブユニット・tsuchifumazuとしても活動するビジュアルアーティスト・watakemiが手掛けた。ももクロ✕PAS TASTAのコラボ色の出たヴィヴィッドな仕上がりになっている。 また、「Event Horizon」発売日の7月23日に、配信限定で「Cosmic Commotion(Sped Up ver.)」が配信されることも決定した。CDに収録される「Event Horizon」「Event Horizon(GAB edition)」「Cosmic Commotion」「可視光線」に加えて配信される。 ◆ ◆ ◆ ◼︎PAS TASTA コメントこの度は『Event Horizon』の発売おめでとうございます!PAS TASTAは『Cosmic Commotion』という楽曲を制作させていただきました!大変光栄です。ももクロの新しい一面を引き出しつつ、我々の持ち味が生かされた楽曲になったと思います。ライブの際は皆様ぜひ、我を忘れて爆踊りしていただけますと幸いです。 ◆ ◆ ◆ ももいろクローバーZ/PAS TASTA「Cosmic Commotion」 配信中配信リンク一覧:https://mcz.lnk.to/Cosmic 作詞:ウ山あまね作曲:PAS TASTA編曲:PAS TASTA 23rd CDシングル「Event Horizon」 発売日:2025年7月23日(水) 特設サイト:https://mcz-release.com/sound/event-horizon/ 予約:https://mcz.lnk.to/EH0702 ・初回限定盤 形態:MAXI+BD 価格:\3,500(税込) 品番:KIZM-90823〜4 CD収録内容: 01. Event Horizon 02. Cosmic Commotion 03. Event Horizon (GAB […]

The post ももクロ、ニューシングルより「Cosmic Commotion」本日配信リリース first appeared on BARKS.