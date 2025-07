Aoooが、新曲「Yankeee」を配信リリースした。 本作はすりぃ(G)が作詞・作曲を手掛けた楽曲で、反骨精神はそのままに、真面目に反省しながら前に進む。そんな強さとまっすぐさをあわせもつ“新しいヤンキーマインド”を歌った一曲になっているという。すりぃらしい歌詞とサウンドで仕上がっているとのことなので、ぜひチェックしてほしい。 さらに、今回の「Yankeee」の配信リリースを皮切りに、新曲が3カ月連続配信リリースされることも発表された。この後8月、9月と新曲配信リリースが続くので、楽しみにお待ちいただきたい。 ◾️新曲「Yankeee」2025年7月16日(水)リリース配信URL:https://Aooo.lnk.to/Yankeee ◾️<Aooo Live Tour “BAKUBAKU”> 大阪・心斎橋BIGCAT2025年9月7日(日)開場 16:00 / 開演 16:30 広島・広島クラブクアトロ2025年9月10日(水)開場 18:15 / 開演 19:00 福岡・FUKUOKA BEAT STATION2025年9月12日(金)開場 18:30 / 開演 19:00 東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)2025年9月16日(火)開場 18:00 / 開演 19:00 愛知・DIAMOND HALL2025年9月19日(金)開場 18:00 / 開演 19:00 北海道・札幌cube garden2025年9月26日(金)開場 18:30 / 開演 19:00 宮城・仙台Rensa2025年10月3日(金)開場 18:15 / 開演 19:00 ◆チケット情報料金:スタンディング \5,500(税込)※ドリンク代別途 ▼一般発売受付期間:8月9日(土)12:00〜https://l-tike.com/aooo/ ※未就学児童入場不可、小学生以上チケット必要※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。※営利目的の転売禁止 関連リンク ◆Aooo オフィシャルサイト◆Aooo […]

