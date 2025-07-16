Aooo¡¢3¥«·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹Âè1ÃÆ¤Î¿·¶Ê¡ÖYankeee¡×ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
Aooo¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖYankeee¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¤¹¤ê¤£¡ÊG¡Ë¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢È¿¹üÀº¿À¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤à¡£¤½¤ó¤Ê¶¯¤µ¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤Ä¡È¿·¤·¤¤¥ä¥ó¥¡¼¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¤ò²Î¤Ã¤¿°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ê¤£¤é¤·¤¤²Î»ì¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¡ÖYankeee¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿·¶Ê¤¬3¥«·îÏ¢Â³ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¸å8·î¡¢9·î¤È¿·¶ÊÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ ◾️¿·¶Ê¡ÖYankeee¡×2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹ÇÛ¿®URL¡§https://Aooo.lnk.to/Yankeee ◾️¡ãAooo Live Tour ¡ÈBAKUBAKU¡É¡ä Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶BIGCAT2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 16:00 / ³«±é 16:30 ¹Åç¡¦¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë³«¾ì 18:15 / ³«±é 19:00 Ê¡²¬¡¦FUKUOKA BEAT STATION2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 18:30 / ³«±é 19:00 Åìµþ¡¦Zepp Shinjuku(TOKYO)2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00 °¦ÃÎ¡¦DIAMOND HALL2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00 ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚcube garden2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 18:30 / ³«±é 19:00 µÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 18:15 / ³«±é 19:00 ¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊóÎÁ¶â¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ ¢§°ìÈÌÈ¯Çä¼õÉÕ´ü´Ö¡§8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Áhttps://l-tike.com/aooo/ ¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¢¨¸ø±éÃæ»ß¡¦±ä´ü¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´»ö¾ð¤Ë¤è¤ëÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»£±Æ¡¦Ï¿²è¡¦Ï¿²»Åù¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¶Ø»ßÃ×¤·¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë»£±Æ¡¦Ï¿²»¤â°ìÀÚ¶Ø»ßÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯ ¢¡Aooo ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¢¡Aooo [¡Ä]
The post Aooo¡¢3¥«·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹Âè1ÃÆ¤Î¿·¶Ê¡ÖYankeee¡×ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹ first appeared on BARKS.