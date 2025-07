Kroiが、7月16日TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールのオープニングテーマをつとめる新曲「Method」をリリースした。また20時には、前作「Jewel」に引き続き木村太一を監督に迎えたミュージックビデオも公開された。 ◆Kroi 動画 2024年10月にリリースされた「Jewel」に引き続き、木村太一を監督に迎えて制作。メンバー5人のみのスタジオの中を360度、50台のiPhoneで囲み撮影された映像は、Kroiの真髄とも言える「ライブ」にフォーカスを当てた、疾走感と緊張感に溢れる映像に仕上がっているという。 また、リリースタイミングから「Method」デジタルキャンペーンが開始した。各種音楽サービスにて「Method」を視聴し特定のアクションを行うと特典が当たるキャンペーンが開催される。詳細はKroiの各SNS・HPをチェックしてほしい。 Kroiは、8月から<Kroi Live Tour 2025 - HALL>を全国7都市で開催。さらに2026年には大阪城ホール・国立代々木競技場第一体育館で開催される<Kroi Live Tour 2026 - ARENA>を控えている。それぞれチケットは好評発売中だ。 ◾️デジタルリリース「Method」配信URL:https://lnk.to/Kroi_Method ◆「Method」デジタルキャンペーン(Apple Music・YouTube Music・Amazon Music・AWA・KKBOX)応募方法:各音楽サービスでMethodを聴いてInstagram or Xで「#Kroi_Method_CP」と共ににシェア応募フォーム:https://form.run/@kroi-method-snssharecpプレゼント:Method T-Shirts (Spotify)応募方法:SpotifyでMethodを聴いてInstagram or Xで「#Kroiバニラズシェア / #SAKAMOTO DAYS」と共ににシェア応募フォーム:https://form.run/@kroi-method-spotifycanvassharecpプレゼント:Kroi×サカモトデイズコラボTシャツ サイン入り5名様 (LINE MUSIC)応募方法:LINE MUSICからKroiの楽曲「Method」をLINE MUSIC プロフィールBGMに設定し応募応募フォーム:https://form.run/@kroi-method-lmcpプレゼント:Kroi Method T-Shirts サイン入り5名様 詳細:https://kroi.net ◾️CDシングル「Method」2025年7月16日(水)Release予約:https://lnk.to/Kroi_Method_cdCD+Blu-ray / PCCA.06399 / 4,950円(税込)CD+DVD / PCCA.06400 / 4,950円(税込)CD Only / PCCA.70585 / 1,100円(税込) ◆CD収録曲 01. […]

