kim taehoonが、デジタルシングル「KIMI TO KISS」の配信をスタートした。 実に約9カ月ぶりのリリース作品、そして2025年第1作目となる今作は、J-POPにリスペクトを捧げる渾身のポップスに仕上がったという。華やかなホーンセクションと疾走感がありながらもどこか哀愁漂う同曲は、自身がルーツに掲げるアイドル“嵐”をはじめ、平成のJ-POPへの敬意をこれでもかと感じさせる。聴き馴染みの良いメロディや歌詞、耳に残ってしまうようなキャッチーなリズムやフレージングはまさにkim taehoonワールド全開でありながら、2024年末から始動したバンドセットのおかげもあってか、音楽的に一皮むけた彼の新たなフェーズを予感をさせる1曲になっているとのことだ。 なお現在、kim taehoonは毎日EPの制作とパスタ作りに勤しんでいるという。 ◾️配信シングル「KIMI TO KISS」2025年7月16日(水)配信https://kimtaehoon.lnk.to/kimitokiss 関連リンク ◆kim taehoon オフィシャルX◆kim taehoon オフィシャルInstagram◆kim taehoon オフィシャルYouTubeチャンネル◆kim taehoon オフィシャルTikTok

