¡ÚÃÏ¿Ì¡ÛÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¿ÌÅÙ4 °ñ¾ë¸©ËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸ ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·
2025Ç¯07·î15Æü¸á¸å11»þ47Ê¬¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©ËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¤ÏºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ÎÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï60km¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¡ÊM¡Ë¤Ï£Í£´¡¥£¸¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÊÌÚ¸©¡Ú¿ÌÅÙ4¡Û »Ô³Ä® ¡Ú¿ÌÅÙ3¡Û ±§ÅÔµÜ»Ô ÂÍø»Ô ¿¿²¬»Ô ±×»ÒÄ® ÌÐÌÚÄ® Æü¸÷»Ô ÂçÅÄ¸¶»Ô ¡Ú¿ÌÅÙ2¡Û ÆÊÌÚ»Ô º´Ìî»Ô ¼¯¾Â»Ô ¾®»³»Ô ÆÊÌÚ¤µ¤¯¤é»Ô Æá¿Ü±¨»³»Ô ²¼Ìî»Ô ¾å»°ÀîÄ® Ë§²ìÄ® ¿ÑÀ¸Ä® ÌîÌÚÄ® ¹âº¬ÂôÄ® ÆÊÌÚÆá²ÑÀîÄ® Æá¿Ü±ö¸¶»Ô ±öÃ«Ä® Æá¿ÜÄ® ¡Ú¿ÌÅÙ1¡Û ÌðÈÄ»Ô
Äó¶¡¡§¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º