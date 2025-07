古賀太陽が明かす日韓戦の手応えと課題…終盤に“想定外”の左WB起用も「耐え抜く判断は間違ってなかった」

日本代表は15日、東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会・第3節で韓国代表を1−0を撃破。史上初となるE-1選手権の連覇と、3戦全勝での“完全優勝”をやってのけた。試合後、報道陣の取材に応じたDF古賀太陽(柏レイソル)は、韓国代表戦で感じた課題と、最終ラインの選手としての意識に触れた上で、「プロになってから、トロフィーを掲げるのは初めて。3試合とはいえ、チャンピオンになれたことはすごく嬉しく思います」と率直な心境も明かした。

◤ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

🇯🇵E-1初の連覇達成!

____________◢



キャプテン長友佑都&森保一監督がトロフィーリフト🏆



東アジアE-1サッカー選手権 2025 決勝大会 韓国

第3節|SAMURAIBLUE vs 韓国



OUR MOMENTS supported by SCO GROUP pic.twitter.com/t9sWsEQfou