【「生徒会にも穴はある!」10巻】 7月16日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「生徒会にも穴はある!」の10巻を7月16日に発売する。価格は792円。

本作はむちまろ氏が「週刊少年マガジン」で連載している作品。累計発行部数160万部を突破しており、TVアニメ化も決定している。

10巻では冬の星空の下、同じ毛布に包まって会長と梅が接近する話や、名前で呼ばれるこまろを見て会長が梅に迫る話など、目まぐるしいイベントが勃発する。

また、同日にはHな回だけを厳選してフルカラーにした「生徒会にも穴はある! 公式フルカラー版『生穴せれくしょん!』」の1巻も発売。同書には描き下ろしイラストや、過激すぎて差し替えになったイラストも収録されている。

【「生徒会にも穴はある!」10巻あらすじ】

「はよ、彼氏でも作れ…」

藤成学園生徒会では

目まぐるしくイベントが発生中!

冬の星空の下、同じ毛布に包まって

会長の手と梅の手が……!

さらにさらに、

名前で呼ばれるこまろを見て

会長が梅に迫っちゃう──!?

対有栖用ロボ「メカアリス」の登場や、

半裸有栖による校内徘徊も収録!

みんなドキドキの第10巻です♪

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.