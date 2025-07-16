¡Î¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡ÏºßÎ±³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ê¤ÉµÄÏÀ¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÀ©ÅÙ¤Î¸·³Ê²½¤Ê¤ÉÁÊ¤¨
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Î²¬ËÜÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÄÌøÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬£±£µÆü¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ»á¤Ï¡¢³°¹ñ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÆüËÜ¤ÎÌÈµö¾Ú¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¼êÂ³¤¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸·Àµ²½¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÀÄÌø»á¤Ï¡Ö°¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¿ÀÃ«»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤â¤é¤¦·Á¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢º¹ÊÌ¤äÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÀ©ÅÙ¤Î¸·³Ê²½¤òÁÊ¤¨¤¿¡£