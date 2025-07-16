¡Ú¤À¤â¤ó¤ÇË­¶¶¤¬¹¥¤­¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡Û 7·î16ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§990±ß

¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û

¡¡ÃÝ½ñË¼¤Ï¡¢¡Ö·î´©¤Þ¤ó¤¬¥é¥¤¥Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×Ï¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¤À¤â¤ó¤ÇË­¶¶¤¬¹¥¤­¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ò7·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï990±ß¡£

¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ë­¶¶À¸¤Þ¤ì¡¢Ë­¶¶°é¤Á¤Îºî¼Ôº´ÌîÌ¯»á¤Ë¤è¤ë¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤´ÅöÃÏ¥³¥á¥Ç¥£¡£¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ñ¥ó¡×¡ÖÊý¸À¡×¡ÖÌßÅê¤²¡×¡Ö¤ß¤½¡×¡ÖË­¶¶±Ø¡×¡ÖÆóÀî½É¡×¡ÖºÚ¤á¤·ÅÄ³Ú¡×¡ÖË­¶¶»Ô¼«Á³»ËÇîÊª´Û¡×¤Ê¤É¥íー¥«¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Í¥¿¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£

¡¡È¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖË­¶¶Å´Æ»»ÔÆâÀþ¡×¤È¡ÖË­Å´¥Ð¥¹¡×¤ËB3¥Ý¥¹¥¿ー¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£·ÇºÜ´ü´Ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£³Æ½ñÅ¹¤ÎÆÃÅµ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖË­¶¶Å´Æ»»ÔÆâÀþ¡×·ÇºÜ´ü´Ö¡§7·î16Æü～7·î22Æü
¡ÖË­Å´¥Ð¥¹¡×·ÇºÜ´ü´Ö¡§7·î16Æü～1¥«·î´Ö

¡Ö¤À¤â¤ó¤ÇË­¶¶¤¬¹¥¤­¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×Âè8´¬¡¡POP

Ë­¶¶Å´Æ»»ÔÆâÀþ¡¡ÃæÄß¤ê¥Ý¥¹¥¿ー

Ë­Å´¥Ð¥¹¡¡¼ÖÆâ¥Ý¥¹¥¿ー

¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û

¹ñ¸µ¤Û¤Î¤«¡¢£±£µºÐ¡£
¤³¤Î½Õ¡¢¿Æ¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª
Ë­¶¶À¸¤Þ¤ì¡¢Ë­¶¶°é¤Á¤Îºî¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢Ä¶¶ÉÃÏÅª¤´ÅöÃÏ¥³¥á¥Ç¥£¡£

¡Ú¤¿¤á¤·ÆÉ¤ß¡Û ¡Ú½ñÅ¹ÆÃÅµ¡Û

ÀºÊ¸´Û½ñÅ¹¡¡4C¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É

Ë­ÀîÆ²¡¡4C¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É

»°ÍÎÆ²½ñÅ¹¡¡4C¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É

¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡4C¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É

COMIC ZIN¡¡4C¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É

¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈË­¶¶¡¡1C¥Úー¥Ñー

¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÌ¾¸Å²°¡¡1C¥Úー¥Ñー

Ì¤Íè²°½ñÅ¹Ë­¶¶ÆîÅ¹¡¡1C¥Úー¥Ñー

TSUTAYA¥¦¥£¥ó¥°¥¿¥¦¥ó²¬ºêÅ¹¡¡1C¥Úー¥Ñー

¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹Ì¾¸Å²°Å¹¡¡1C¥Úー¥Ñー

¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹Ë­¶¶Å¹¡¡1C¥Úー¥Ñー

(C)2024 takeshobo Co.,ltd.