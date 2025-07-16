【PS Store：7月のお買い得セール】 期間：7月16日まで開催

　ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「7月のお買い得セール」を開催している。期間は7月16日23時59分まで。

　本セールでは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ダウンロードソフトや追加DLCが期間中、最大75%オフの割引価格で提供される。

　対象タイトルには「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」や「Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition」、「ペルソナ３ リロード」、「ガンダムブレイカー４」などがラインナップ。なお、一部タイトルは期間が異なる場合があるので、購入する際は商品ページにてセール価格が適用されているか確認してほしい。

□「PS Store：7月のお買い得セール」のページ

対象タイトル紹介（一部）

「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」

価格：11,501円→6,900円（40%オフ）

□PS Store「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」のページ

「Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition」

価格：8,910円→8,019円（10%オフ）

□PS Store「Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition」のページ

「ペルソナ３ リロード」

価格：9,680円→4,840円（50%オフ）

□PS Store「ペルソナ３ リロード」のページ

「ガンダムブレイカー４」

価格：8,470円→5,929円（30%オフ）

□PS Store「ガンダムブレイカー４」のページ

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