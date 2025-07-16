PS Storeにて開催中の「7月のお買い得セール」が本日7月16日まで！ PS5/PS4ソフトが最大75%オフ
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「7月のお買い得セール」を開催している。期間は7月16日23時59分まで。
本セールでは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ダウンロードソフトや追加DLCが期間中、最大75%オフの割引価格で提供される。
対象タイトルには「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」や「Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition」、「ペルソナ３ リロード」、「ガンダムブレイカー４」などがラインナップ。なお、一部タイトルは期間が異なる場合があるので、購入する際は商品ページにてセール価格が適用されているか確認してほしい。
□「PS Store：7月のお買い得セール」のページ
対象タイトル紹介（一部）
「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」
価格：11,501円→6,900円（40%オフ）
□PS Store「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」のページ
「Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition」
価格：8,910円→8,019円（10%オフ）
□PS Store「Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition」のページ
「ペルソナ３ リロード」
価格：9,680円→4,840円（50%オフ）
□PS Store「ペルソナ３ リロード」のページ
「ガンダムブレイカー４」
価格：8,470円→5,929円（30%オフ）
□PS Store「ガンダムブレイカー４」のページ
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