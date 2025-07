【PS Store:7月のお買い得セール】 期間:7月16日まで開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Storeにてセール「7月のお買い得セール」を開催している。期間は7月16日23時59分まで。

本セールでは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ダウンロードソフトや追加DLCが期間中、最大75%オフの割引価格で提供される。

対象タイトルには「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」や「Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition」、「ペルソナ3 リロード」、「ガンダムブレイカー4」などがラインナップ。なお、一部タイトルは期間が異なる場合があるので、購入する際は商品ページにてセール価格が適用されているか確認してほしい。

□「PS Store:7月のお買い得セール」のページ

対象タイトル紹介(一部)

「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」

価格:11,501円→6,900円(40%オフ)

□PS Store「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」のページ

「Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition」

価格:8,910円→8,019円(10%オフ)

□PS Store「Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition」のページ

「ペルソナ3 リロード」

価格:9,680円→4,840円(50%オフ)

□PS Store「ペルソナ3 リロード」のページ

「ガンダムブレイカー4」

価格:8,470円→5,929円(30%オフ)

□PS Store「ガンダムブレイカー4」のページ

