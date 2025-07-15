³ÚÅ·¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¡4»þ´Ö39Ê¬¤Î·ãÆ®¡¡Î¾·³¹ç¤ï¤»33°ÂÂÇ¡¢30»ÄÎÝ¡¡±äÄ¹10²ó³ÚÅ·¡¦¾®¿¼ÅÄ·è¾¡ÂÇ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·7¡½6¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯7·î15Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤¬4»þ´Ö39Ê¬¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤¬17°ÂÂÇ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬16°ÂÂÇ¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¹ç¤ï¤»¤Æ33°ÂÂÇ¤ÎÍðÂÇÀï¡£»ÄÎÝ¤Ï³ÚÅ·¤¬11¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï19¤ò¿ô¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¾®¿¼ÅÄ¤À¡£
¡¡6¡½6¤Î±äÄ¹10²ó¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ú¥ë¥É¥â¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«·è¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï4°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï10Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¤±¤ÈÎ×¤ó¤À¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£