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Cherki doesn¡Çt need a racket for Padel. 😮💨🎾📲 via rayan_cherki on IG. pic.twitter.com/cdLwp4JleR
— City HQ (@City_HQs) July 11, 2025
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