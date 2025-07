チェルシーのレジェンドである元イングランド代表DFジョン・テリー氏が、現代サッカーに物申している。



英『talkSPORT』のインタビューで「もはや私はサッカー観戦を楽しむことはない」とストレートに述べたテリー氏。現代サッカーが「とても退屈」になった理由を次のように考察する。



「マンCと対戦するとき、相手は11人をボールの後ろに配置する戦術を取る。マンCも相手を崩そうとするんだが……本当に退屈だ。シュートもほとんど見られないし、アザールやジョー・コールのように観客を席から立ち上がらせるようなプレイもほとんどない」





Who remembers this attempted block from John Terry when England and Slovenia met in the 2010 South Africa World Cup? #ENGSLO pic.twitter.com/S1rZ43mKTK