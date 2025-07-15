ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Î·Ã»³¤Ç¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ ¸½¾ì¤Ç¤ÏÃËÀ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤ÈÎÄ½Æ¸«¤Ä¤«¤ë
È¡´Û»ÔÅìÉô¤Î·Ã»³ÉÕ¶á¤ÎÎÓÆ»¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈ¡´Û»Ô¤Ë½»¤à¥Ï¥ó¥¿ーÌø¸¶¹¬À¯¤µ¤ó52ºÐ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È2025Ç¯7·î15Æü¸á¸å3»þ²á¤®¡¢Ìø¸¶¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é¡Ö»³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÌÊó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìø¸¶¤µ¤ó¤Ï¥·¥«ÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÌø¸¶¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤ÈÎÄ½Æ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Ç¤Ï7·î12Æü¤Ë¥Ò¥°¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢15Æü¤ÏÆ»·Ù¤Î¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ë¶õ¤«¤é¤ÎÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¤âÄ«¤«¤é¥Ï¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·Ìø¸¶¤µ¤ó¤ÎÁÜº÷¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£