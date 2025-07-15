¥¿¥¯¥·ー¤È¸½¶âÃ¥¤¤ ±¿Å¾¼ê¤Ë¤±¤¬Éé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¡Ê42¡Ë¤òÂáÊá Ì¾¸Å²°¡¦ÃæÂ¼¶è
Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤Çº£Ç¯5·î¡¢¥¿¥¯¥·ー¤È¸½¶â¤òÃ¥¤¤¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ42ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤Î·§Ã«Âç²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·§Ã«ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯5·î¡¢ÃæÂ¼¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥¿¥¯¥·ー¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
·§Ã«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー1Âæ¤È¼ÖÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸½¶â¤ª¤è¤½2Ëü7Àé±ß¤òÅð¤ó¤À¾å¡¢¥¿¥¯¥·ー¤òµÞÈ¯¿Ê¤µ¤»¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¡Ê50¡Ë¤ò°ú¤¤º¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤µ¤»É¨¤ËÁ´¼£¤ª¤è¤½1¥õ·î¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢·§Ã«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¥¤ï¤ì¤¿¥¿¥¯¥·ー¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢¸½¾ì¤«¤éÌó700£íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î±ÇÁü¤Î²òÀÏ¤Ê¤É¤«¤é·§Ã«ÍÆµ¿¼Ô¤ò³ä¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£