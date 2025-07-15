¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > NY³ô¡¢¾®Æ°¤¤Ç»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢¾®Æ°¤¤Ç»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢¾®Æ°¤¤Ç»Ï¤Þ¤ë 2025Ç¯7·î15Æü 22»þ38Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û15Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï¾®Æ°¤¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Æü»º¡¢ÄÉÉÍ¹©¾ì¤È¾ÅÆî¹©¾ì¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤Ø¡¡ÄÉÉÍ¤Ï¹©¾ì°Ê³°¤Îµ¡Ç½¤ÏÂ¸Â³ Âç·¿ÅÝ»º¡Ä¸µBMW¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡¢ÉéºÄÁí³Û70²¯±ßÄ¶¤« ¡Ö¥Ó¥¨¥Í¥Ã¥¿¡×ÈÎÇä½ªÎ»¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¹¤¬¤ë¡¡¡Ö¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¥¢¥¤¥¹¤¬¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×