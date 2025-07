日本を拠点としながらも、活動エリアは国境を超え、アジアからヨーロッパ、アメリカ…と世界中から熱いラブコールを受けている花冷え。は、日本はおろか、もはや世界を代表するガールズ・ラウドロックバンドとして、大きな成長を遂げている注目のアーティストだ。 そんな花冷え。が、interfm「TOKYO MUSIC RADAR」にやってきた。「TOKYO MUSIC RADAR」は、Nagie Laneのmikakoがパーソナリティを務め、現役ミュージシャンならではのアーティスト・トークが好評を博している音楽ラジオ番組だが、番組で繰り広げられたのは、なかなか聞けない女子トーク三昧だった。 メタルコア、ハードコアから進化を遂げたオリジナルジャンル「HARAJUKU CORE」を掲げ世界を飛び回る花冷え。から、ボーカルのユキナとギター&ボーカルのマツリを迎え、花冷え。の誕生秘話から世界ツアーを繰り広げる現在の立ち位置まで、花冷え。の等身大をたっぷりとお届けしよう。 ──(mikako)花冷え。は、ヘッドライナーツアーから巨大フェスまで世界各国を飛び回っているバンドですが、2025年でバンド結成10周年を迎えましたね。どんな10年でしたか? マツリ(G, Vo):いや、10年経っちゃったのか…っていう。 ユキナ(Vo):私たち、高校生の時に結成したバンドなんです。なので、学生の時もあり大学生の時もあり、バイトしながらっていうところを経て、今こうやってメジャーデビューもさせてもらって、海外に行って…みたいないろんな層があるんですよ。 マツリ:そうだね。でも、あっという間だよね。 ──(mikako)高校の頃からの関係性ですから、その時の雰囲気のまま今に来れているんですね。 ユキナ:そうですね。つい一昨日ぐらいまで一緒に学校に行ってたんじゃないか(笑)みたいな空気感を感じる瞬間もあります。「そうか、マツリはこれも好きだしね」みたいな、お互いがわかるというか。 ──(mikako)素敵。あっという間とはいえ色々あった10年とは思いますが、10年前に描いていた花冷え。の未来図と今を比べるといかがですか? ユキナ:これ、マツリが覚えているかわかんないんですけど、高校生の時に私がノートに目標みたいなものを書いていたんです。マキシマム ザ ホルモンと対バンしたいとか、日本のフェスにめっちゃ出たいとか。それこそ、マキシマム ザ ホルモンとも対バンさせてもらえましたし、ありがたいことにSiMとかcoldrainとか私たちが憧れていたバンドの先輩と共演させてもらう機会が最近増え始めて、「言ったもん勝ち」じゃないですけど、そういえば書いてたなってふと思い出して。「日本のラウドロック界の女王になりたい」とも書いていたんで、それは今後も叶えていきたい夢なんですけど。 マツリ:怖いもの知らずだったので、なんでもできると思っていたよね。 ユキナ:でも、海外は行けると思っていなかった。 マツリ:海外はイメージができなすぎて話題にならなかった。だから、とんでもないことを経験させてもらえてるなって思います。 ──(mikako)海外でライブが決まった時、最初はどんな反応を? ユキナ:「いや、行けんの?」「ほんとに大丈夫?」って。YouTubeのコメント欄にはいろんな国の方からメッセージをもらっていてありがたかったのですが、会えてもないしライブもできてなかったので、実感が湧かない感じでした。 マツリ:「英語の歌詞あんまないけど…」って思いながら、不安はやっぱりありましたね。でもまさかちゃんと会いに行けるとは、と思ってすごい嬉しかったですね。 ──(mikako)そうしてライブを重ね、2025年5月28日には結成10周年を記念して新曲「Spicy Queen」が配信リリースされましたね。 マツリ:結成10周年のタイミングで出したんですけど、実はそこに向かって作り始めていたわけではなくて、その直前の3〜4月のアメリカツアーで受けた刺激で作った曲が「10周年にぴったりだね」って話になったんです。初期衝動とか海外に行けてなかった時代のことを思い出したりして、メンバー全員の思い入れががっつり入った曲になったので。 ユキナ:ツアー中って毎日ライブがあるんですけど、ちょっと間にオフがあったりすると私は思いっきりショッピングとかに行くんです。けど、マツリは「ちょっと曲作りたい」ってなるんですよ。 マツリ:作ろうって思って作ってもダメなタイプで、波が来た時にやらないと進まないんです。その時もツアー中に、ふと作ってみようって日があって、そこで作りました。歌詞はまだなかったので「こういう曲にしたいんだよね」ってみんなに伝えたら、満場一致で「これは10周年だね」って。 ──(mikako)素敵ですね。素晴らしい。 ──(mikako)2025年7月末からは、アメリカやヨーロッパの各所を回る海外フェスツアーに繰り出しますが、準備のほどはいかがですか? ユキナ:3〜4月もアメリカに行っていた流れもあるんで、なんかまたちょっと名古屋に行くくらいの感じ(笑)。 マツリ:名古屋〜大阪に行くぐらいの感じになれました。最初はほんとに長時間の飛行機とか環境の違いとか、慣れない部分があったんですけど、3年目となると慣れるんですね。 ユキナ:ライブも楽しみですけど、やっぱご飯とか(笑)。私、買い物とかも大好きなんですよ。最高ですよね。今からどこに何のお店があるかをチェック中って感じ。ぬかりなく行きたいですもん。 ──(mikako)今回はどこを回るんですか? マツリ:ヨーロッパのフェスツアーは、ドイツ、ポーランド、スイス、イタリア、スペイン、チェコ、ハンガリー、セルビア、スロベニア、オランダ… ──(mikako)すごい、ヨーロッパ横断ですね。ユキナさん的には、どこのお店行きたいとか、この国だったらここに行きたいってあります? ユキナ:大好きなのはアメリカのアーバンアウトフィッターズ。いろんなタイプの洋服があって雑貨とかも置いてあるんですよ。レコードとかも置いてあった。ヨーロッパだとMANGOとか。 マツリ:MANGOめっちゃ好き ユキナ:あと、街にあるローカルな古着屋さんっぽいとかにもいっぱい行きたいです。 マツリ:前にフランスに行った時に、すっごい可愛い雑貨屋さんがズラーって並んでいるストリートがあって…確かエッフェル塔の近くだったと思うんですけど、そこにもう1回行っていろんな雑貨買いたいな。 ユキナ:行きたいよね。前回、コーヒーカップのお皿だけ買って帰ってきちゃったんですよ。コップも買えばよかった、みたいな(笑)。 ──(mikako)ファンにとってはそういうファッションや雑貨も気になりますよね。「この店がそれ」って、海外にユキナ・スポット、マツリ・スポットができるかもしれない。 ユキナ:確かに。前にもアーバンアウトフィッターズの写真がSNSでメンションされてきて「ユキナが好きな店」ってチェックされていました。 ──ファンはちゃんとチェックしますよ。 ユキナ:伝わってるんだって思いました。 マツリ:今日は私、しれっと上下アーバンアウトフィッターズ(笑)。 ──(mikako)可愛い。実際、海外のライブではお客さんの反応やノリに違いはありますか? ユキナ:結構国によって反応違うなと思います。特にヨーロッパの中でもイタリアはやっぱ情熱的だったり熱いよね。その熱量、どこから出ているんですか?みたいな。 マツリ:なんか本当にすごいよね。 マツリ:ポーランドも結構熱い系だったんですよ、意外だなと思ったんですけど。みんなが帰った後もサウナみたいな熱量がフロアに残る感じ。ドイツとかは重たい音楽が大好きなので、みんな硬派な楽曲が刺さってくれたりします。 […]

The post 【インタビュー】高校の「南廊下」から始まった花冷え。結成秘話と10年のリアル first appeared on BARKS.