Creepy Nutsが、現在放送中のTVアニメ『よふかしのうた Season2』オープニングテーマである「Mirage」のMVを公開した。 ◆Creepy Nuts 動画 本作のMV監督を務めたのは、数々のアーティストを手がけてきた映像作家・池田一真。幻想と現実の狭間を彷徨うような「Mirage」の世界観を、ダイナミックかつ繊細な映像表現で描き出しているという。アニメの世界観と呼応するような映像演出と、Creepy Nutsの持つ独特のリリックとグルーヴが融合した本作は、視覚と聴覚の両面から強烈なインパクトを与える作品となっているとのことだ。 「Mirage」は、7月3日に渋谷スクランブル交差点をジャックして突如フル尺でゲリラ解禁され、その斬新な仕掛けが話題を呼んだ。また、国内のみならず、海外のTikTokでも注目を集めておりMV公開を機にさらなる拡がりを見せることが期待されているという。そして、エンディングテーマとして書き下ろされた新曲「眠れ」も現在デジタル配信中で、Creepy Nutsの音楽的世界観をより深く堪能できるラインナップとなっている。 ◾️デジタルシングル TVアニメ『よふかしのうた Season2』オープニングテーマ「Mirage」配信リンク:https://smar.lnk.to/Mirage TVアニメ『よふかしのうた Season2』エンディングテーマ「眠れ」配信リンク:https://smar.lnk.to/Nemure ■<Creepy Nuts ASIA TOUR 2025> ○ソウル2025年10月18日(土)YES24 LIVEHALL開場 18:00 / 開演 19:00 Ticket Price:KRW 127,0007月7日(月)20:00(日本時間)発売開始URL: to.livet.one/CreepyNuts25 ○台北2025年10月25日(土)Legacy TERA開場 18:00 / 開演 19:00 Ticket Price:A:NTD 2,800B:NTD 2,2007月5日(土)12:00(日本時間)発売開始URL: https://ticketplus.com.tw/ ○香港2025年10月29日(水)Kitty Woo Stadium TungPo開場 19:00 / 開演 20:00 Ticket Price:VIP:HKD 980GA:HKD 6806月30日(金)13:00(日本時間)発売開始URL: https://linktr.ee/NEONLITHK ○上海2025年10月31日(金)Shanghai […]

The post Creepy Nuts、TVアニメ『よふかしのうた Season2』OPテーマ「Mirage」MV公開 first appeared on BARKS.