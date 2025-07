3人組ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架さんが、映画に初出演することが15日、発表されました。

藤澤さんが出演するのは、バカリズムさんが脚本を担当し、主演の山田裕貴さん(34)がベートーヴェンの秘書を演じる映画『ベートーヴェン捏造』(9月12日公開・配給:松竹)。藤澤さんはショパンの役を演じます。

今回、映画初出演ということで現場では落ち着かない様子の藤澤さん。山田さんやスタッフに緊張をほぐしてもらい、撮影がスタート。無事にショパンを演じきりました。

藤澤さんは、撮影を振り返り「朝から緊張していて何も食べられずに現場に来るみたいな感じだったんですけれども、本当に皆さんが温かく接してくださって楽しみながら演技をさせていただきました。完成を楽しみにドキドキしながら(公開を)待ちたいと思います」とコメントしました。

(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates and Shochiku Co., Ltd.(7月15日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より)