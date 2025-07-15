¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ²Ã·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Û ²Ã·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Û ²Ã·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Û 2025Ç¯7·î15Æü 21»þ41Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê6·î¡Ë21:30 ·ë²Ì¡¡0.1% Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.6%¡ÊÁ°·îÈæ) ·ë²Ì¡¡1.9% Í½ÁÛ¡¡2.0%¡¡Á°²ó¡¡1.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¤Þ¤â¤Ê¤¯²Ã¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÎÈ¯É½ ¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¢£Î£ÙÏ¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤ÎÈ¯É½ ¥æー¥í·÷·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Û