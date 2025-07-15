¸¶Ìý¤Ï£¶£·¥É¥ëÉÕ¶á¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó
NY¸¶ÌýÀèÊª8 25·î¸Â¡ÊWTI¡Ë(NY»þ´Ö08:46)
1¥Ð¥ì¥ë¡á67.03¡Ê+0.05¡¡+0.07%¡Ë