ハンブレッダーズが、10月19日に大阪城ホールで開催する、主催フェス<GALAXY PARK>の第二弾出演アーティストを発表した。 このたびアナウンスされたのは、キュウソネコカミとナードマグネット。どちらも共にライブハウスやフェスで切磋琢磨してきた関西の先輩2組となる。なお出演者は今後も追加される予定となっている。 また、フェスのステージ数も発表された。大阪城ホール内に2ステージ、1階ロビーで繋がっている隣のサブホールに1ステージの合計3ステージ制となっており、ハンブレッダーズOfficial YouTubeチャンネルでは、メンバーのステージ解説動画が公開されている。 なお、ハンブレッダーズは先週新曲「ピース」を配信リリースしたばかり。そんな同曲が7月16日21時にMVがプレミア公開されることも決定した。公開直前には同チャンネルにてメンバーによる生配信も予定されているとのことなので、合わせてチェックしてほしい。 https://www.youtube.com/watch?v=YmLomdV8krE 出演アーティストの発表に合わせて、チケット先行の受付が7月15日21時より開始となった。 ◾️新曲「ピース」 配信:https://TF.lnk.to/hmbr_peace ◾️<GALAXY PARK> 日程:2025年10月19日(日)開場 / 開演:15:00 / 16:00会場:大阪城ホール出演アーティスト:ハンブレッダーズ / KANA-BOON / キュウソネコカミ/ KOTORI / ズーカラデル / SEVENTEEN AGAiN / ナードマグネット / ハルカミライ / and more ▼チケット情報アリーナスタンディング(ブロック指定) ¥8,900スタンド指定席 ¥9,600U-15 スタンド指定席 ¥5,500 ※10/19時点で15歳以下の方対象 ▼ギャラパーのつくりかた_04 ステージ解説編 https://youtu.be/4jUD8RJ4PkY?si=-Ho7gJLhfYwLnXBv ●オフィシャルサイト3次先行受付中https://w.pia.jp/t/humbreaders-o/受付期間:7月15日(火)21:00〜7月27日(日)23:59 ◾️ライブ情報 ◆<帰宅部定期演奏会vol.2>2025年8月6日(水)愛知・名古屋DIAMOND HALL開場 17:30 / 開演 18:30 2025年8月7日(木)大阪・なんばHatch開場 17:30 / 開演 18:30 2025年8月14日(木)東京・豊洲PIT開場 17:30 / 開演 […]

