Laura day romanceが、7月30日に新曲「ライター」を配信リリースすることを発表した。 「ライター」は、Laura day romanceが現在制作中のアルバムから届けられた先行シングルだ。2025年2月にリリースしたアルバム『合歓る - walls』が前後編からなる作品の前編にあたることを公言していた彼らにとって、その後編の幕開けを告げる楽曲になるという。 前作シングル「heart」がアニメ『アン・シャーリー』エンディングテーマに起用されるなど活動の幅を広げる中で、「ライター」ではアレンジやサウンド面においてより冒険的なアプローチを試み、進化を続けるLaura day romanceの新たな一面を垣間見ることができるとのこと。 SpotifyとApple Musicでは「ライター」のPre-add / Pre-saveもスタートしており、事前予約しておくことで配信開始後に楽曲がライブラリに自動で追加される。 ◾️新曲「ライター」7月30日(水)配信リリース配信リンク(Pre-add / Pre-save):https://lnk.to/Ldr_lighter ■<Laura day romance fanclub member only live a perfect review lforl us> 2025年9月13日(土)東京・渋谷WWWチケット代:スタンディング 5,500円(税込/ドリンク代別) ■<Laura day romance tour 2025 a perfect review> 2025年10月03日(金)北海道・札幌cube garden2025年10月19日(日)宮城・仙台darwin2025年11月02日(日)大阪・BIGCAT2025年11月09日(日)福岡・BEAT STATION 2025年11月16日(日)愛知・名古屋CLUB QUATTRO2025年11月23日(日)東京・Zepp Shinjuku チケット代:・スタンディング ⼀般 5,500円(税込/ドリンク代別)・スタンディング U-22割 4,500円(税込/ドリンク代別)・スタンディング U-12割 3,000円(税込/ドリンク代別)(保護者同伴必須)詳細:https://lauradayromance.com/ 関連リンク ◆Laura day […]

