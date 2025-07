ももいろクローバーZ・玉井詩織が、『―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」』LIVE Blu-rayに収録される映像特典『玉井詩織 Billboard Live Tour 2024 in YOKOHAMA』より「Yum-Yum!」ライブ映像を公開した。 ◆玉井詩織 動画 今回公開された映像は、2024年11月26日に神奈川県・ビルボードライブ横浜で開催された<玉井詩織 Billboard Live Tour 2024>で披露されたももいろクローバーZの「Yum-Yum!」。玉井がステージを練り歩いてファンへ語りかけるように笑顔で歌う中、ファンはリズミカルなハンドクラップで応え、会場に一体感が生まれた1曲だという。ビルボードライブならではの、暖かく心地よい雰囲気をぜひ味わってほしい。 現在、玉井初の日本武道館で開催されたソロコンサートを収めた『―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」』LIVE Blu-rayが6月4日20時〜7月20日23時59分の期間にて、ももいろクローバーZ公式ファンクラブ[ANGEL EYES]で絶賛予約受付中、お届けは8月22日ごろを予定している。 購入者抽選企画でプレゼントされる景品の写真が公開された。本企画は『―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」』開催日当日に実際に飾られていた会場ののぼりにサインを書き加えたものや、ライブ本編にて使用されていた小道具、本企画用に作成されたオリジナルステッカーが抽選で合計131名に当たるスペシャルな企画となっている。LIVE Blu-rayを手に入れてこの企画に参加してほしい。 ■『―30th Anniversary―SHIORI TAMAI SOLO CONCERT「Maison de Poupée」』ライブBlu-rayお届け日:2025年8月22日(金)予定予約:https://mailivis.jp/shop/r/r6-momoclo/特設サイト:https://mcz-release.com/live/maison-de-poupee/ [Blu-ray]品番:NXD-1110/1111 収録枚数:2枚価格:\12,100(税込)音声:リニアPCM 2ch ◆収録内容 M1. Maison de Poupée M2. 日常 M3. […]

