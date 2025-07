レコード会社・ビクターエンタテインメントと音楽事務所・upcomingとがタッグを組んで2024年開催したオーディション『ベッドルームポップ Audition』にてグランプリを獲得したMellocat(読み:メロキャット)が、第一弾シングルとなる新曲「Love Life」を7月16日にリリースすることを発表した。 Mellocatは、2001年生まれ、東京を拠点に活動するラッパー、トラックメイカー、シンガーソングライターで、ヒップホップ、ソウル、R&Bなどがベースにありながらも実験的なアプローチを取り入れたトラックに、日々の心の機微を綴った内向的なリリックで言葉を紡ぐ、ポップスの新しい形を追求する次世代ラッパーだ。2022年より活動を開始しコンスタントに楽曲をリリースしつつ、2025年は1stミニアルバム『refuge』も発売。さらに、韓国の音楽家との共作、コラボなども行っている。 新曲「Love Life」は、日常の悩みやリアルを等身大で描きつつチルなビートに落とし込んだ1曲だという。だらけた朝や散らかった日々、それすら自分のスタイルとして昇華し“遊ぶように生きる”を肯定してくれている。 なお、ミュージックビデオも音源配信リリースに合わせてこの後24時に公開となる。予告ティザー映像も公開となったので、合わせてチェックしてほしい。 ◾️デジタルシングル「Love Life」2025年7月16日(水)リリース配信URL:https://jvcmusic.lnk.to/Mellocat_LoveLife 関連リンク ◆Mellocat オフィシャルリンク◆Mellocat オフィシャルX◆Mellocat オフィシャルInstagram◆Mellocat オフィシャルYouTubeチャンネル

