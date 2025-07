乃木坂46の39thシングル「Same numbers」に収録されるアンダーメンバーによる楽曲「不道徳な夏」のMVが公開された。 ◆「不道徳な夏」MV アンダーメンバーのフォーメーションセンターは4期生の金川紗耶が務め、監督は王一川が務めた。アンダーメンバーが陽気に騒ぎながら歌ってダンスをしている印象的な映像で、今の時代らしい作品となっている。 乃木坂46は現在<真夏の全国ツアー2025>を開催中で、北海道公演と静岡公演を終え、ここから9月にかけて静岡・大阪・宮城・福岡・香川・東京の全国7都市16公演と各地を駆け巡り、ファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、9月4日〜7日の計4日間にわたり開催される。 39thシングル「Same numbers」発売日:2025年7月30日(水) ◼︎配信「Same numbers」Streaming&Download:https://nogizaka46.lnk.to/Samenumbers「真夏日よ」Streaming&Download:https://nogizaka46.lnk.to/_manatsubiyo「不道徳な夏」Streaming&Download:https://nogizaka46.lnk.to/fudoutokunanatsu ◼︎パッケージhttps://nogizaka46.lnk.to/20250730_Samenumbers_PKG 【Blu-ray付き】初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13370〜13371 / ¥2,000(tax in)初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13372〜13373 / ¥2,000(tax in)初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13374〜13375 / ¥2,000(tax in)初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13376〜13377 / ¥2,000(tax in) ・初回仕様限定盤・封入特典応募特典シリアルナンバー封入メンバー生写真1枚封入(各TYPE別39種より1枚ランダム封入) 【通常盤/CDのみ】通常盤 / SRCL-13378 / ¥1,200(tax in) ●TYPE-ADISC11.Same numbers2.真夏日よ3.なぜ 僕たちは走るのか?4.Same numbers ~off vocal ver.~5.真夏日よ ~off vocal ver.~6.なぜ 僕たちは走るのか? ~off vocal ver.~ DISC26期生個人PV愛宕心響大越ひなの小津玲奈 ●TYPE-BDISC11.Same numbers2.真夏日よ3.あの頃におかえり4.Same numbers ~off […]

The post 乃木坂46、39thシングルアンダー曲「不道徳な夏」MV公開 first appeared on BARKS.