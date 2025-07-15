ÇµÌÚºä46¡¢39th¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ó¥À¡¼¶Ê¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×MV¸ø³«
ÇµÌÚºä46¤Î39th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢¡¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×MV ¥¢¥ó¥À¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï4´üÀ¸¤Î¶âÀî¼ÓÌí¤¬Ì³¤á¡¢´ÆÆÄ¤Ï²¦°ìÀî¤¬Ì³¤á¤¿¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÍÛµ¤¤ËÁû¤®¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê±ÇÁü¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ÇµÌÚºä46¤Ï¸½ºß¡ã¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡ä¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¸ø±é¤ÈÀÅ²¬¸ø±é¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤³¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÀÅ²¬¡¦Âçºå¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡²¬¡¦¹áÀî¡¦Åìµþ¤ÎÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô16¸ø±é¤È³ÆÃÏ¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÅìµþ¸ø±é¤Ï¡ÈÀ»ÃÏ¡ÉÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¡¢9·î4Æü¡Á7Æü¤Î·×4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ 39th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î30Æü(¿å) ◼︎ÇÛ¿®¡ÖSame numbers¡×Streaming&Download¡§https://nogizaka46.lnk.to/Samenumbers¡Ö¿¿²ÆÆü¤è¡×Streaming&Download¡§https://nogizaka46.lnk.to/_manatsubiyo¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×Streaming&Download¡§https://nogizaka46.lnk.to/fudoutokunanatsu ◼︎¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸https://nogizaka46.lnk.to/20250730_Samenumbers_PKG ¡ÚBlu-rayÉÕ¤¡Û½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-A / SRCL-13370¡Á13371 / ¡ï2,000(tax in)½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-B / SRCL-13372¡Á13373 / ¡ï2,000(tax in)½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-C / SRCL-13374¡Á13375 / ¡ï2,000(tax in)½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-D / SRCL-13376¡Á13377 / ¡ï2,000(tax in) ¡¦½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡¦ÉõÆþÆÃÅµ±þÊçÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ¥á¥ó¥Ð¡¼À¸¼Ì¿¿1ËçÉõÆþ¡Ê³ÆTYPEÊÌ39¼ï¤è¤ê1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë ¡ÚÄÌ¾ïÈ×/CD¤Î¤ß¡ÛÄÌ¾ïÈ× / SRCL-13378 / ¡ï1,200(tax in) ¡üTYPE-ADISC11.Same numbers2.¿¿²ÆÆü¤è3.¤Ê¤¼¡¡ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁö¤ë¤Î¤«¡©4.Same numbers ~off vocal ver.~5.¿¿²ÆÆü¤è ~off vocal ver.~6.¤Ê¤¼¡¡ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁö¤ë¤Î¤«¡© ~off vocal ver.~ DISC26´üÀ¸¸Ä¿ÍPV°¦Åæ¿´¶ÁÂç±Û¤Ò¤Ê¤Î¾®ÄÅÎèÆà ¡üTYPE-BDISC11.Same numbers2.¿¿²ÆÆü¤è3.¤¢¤Îº¢¤Ë¤ª¤«¤¨¤ê4.Same numbers ~off [¡Ä]
The post ÇµÌÚºä46¡¢39th¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ó¥À¡¼¶Ê¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×MV¸ø³« first appeared on BARKS.