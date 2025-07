MADMED、マザリ、ちちゃめどが所属するMAD’S iNKより新しく2グループが誕生。 今年2025年1月7日に惜しまれつつも現体制終了したMAD MEDiCiNEの元メンバーで、ちちゃめどとして活動するQ酸素、ありすりあ、2人がそれぞれ所属する新グループだ。 ありすりあを擁する「めっ!」は、“ダメ人間・非行少女”をコンセプトとした名古屋拠点の7人組で、6月18日に名古屋X-HALLで始動公演<悪目立ちっ!>を開催。 ▼めっ!https://x.com/me_info_ 【メンバー】 ◆ ◆ ◆ Q酸素を擁する「神様の言う通り」は、“洗脳・宗教”をコンセプトとした東京拠点の6人組。6月19日、東京渋谷WOMB LIVEにて始動公演<崇拝信仰>を開催した。 徹底的な世界構築でアイドルファンのみならず、幅広い支持を得ているMAD’S iNKだけに、新しいグループに注目だ。 ▼神様の言う通りhttps://x.com/kamisama_info_ 【メンバー】

