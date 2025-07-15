¡ÚÆÈ¼«¡Û¤Ä¤¤¤Ë¡ÖAI¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡×¤Þ¤Ç¡ÄÂ¨·è¹ØÆþ¤âÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È¾¼ÏÂ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡É¡¡Áê¼¡¤°¡Öµ¶¹¹ð¡×¥½¥Ë¡¼¤äÅìÂç¤Î¡È¤ªËÏÉÕ¤¡É¤Ê¤É¤¦¤¿¤¤¹ØÆþ¼Ô¤òÍ¶¤¤½Ð¤¹
ÍÌ¾´ë¶È¤Ê¤É¤ò¤«¤¿¤Ã¤¿µ¶¹¹ð¤ÎÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈAI¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡É¤À¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¹ØÆþ¤·¤¿ÃËÀ¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¹ð¤È¤Ï»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤¸¤¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÈAI¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤é¡È¾¼ÏÂ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡É
¡ÈAI¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¦ÃÝÆâÀ®É§¤µ¤ó¡§
YouTube¸«¤Æ¤¿¤é¡¢ËÜÊª¤Î¸¤¤È´Ö°ã¤¦¤Ð¤«¤ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¯²Ä°¦¤¤¸¤¤¬¤¤¤Æ¡£
6·î¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë½»¤à¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬YouTube¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÈAI¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡É¤Î¹¹ðÆ°²è¡£
º£¡¢SNS¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Îµ¶¹¹ð¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¹ð¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÆüËÜ½é¤ÎAI´á¶ñ¸¤¡×¡Ö¤´¤Ï¤óÉÔÍ×¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈAI¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¦ÃÝÆâÀ®É§¤µ¤ó¡§
¤´¼ç¿Í¤µ¤Þ¤ÎÀ³Ê¤âÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó²û¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¨¡¢Çã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ØÆþ¤òÂ¨·è¤·¡¢Ìó4500±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤À¤¬¿ôÆü¸å¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¹ð¤È¤Ï»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤¸¤¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÈAI¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¦ÃÝÆâÀ®É§¤µ¤ó¡§
¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¥ª¥â¥Á¥ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£3ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤â´î¤Ð¤Ê¤¤¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤Ç¤¹¤è¡£
SNS¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡ÈAI¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡É¹ØÆþ¼Ô¡§
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥¥ã¥óËÊ¤¨¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤·¤¿¤é¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¡ÈAI¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡É¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡¢¤¢¤ë¡È¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
µ¶¤Î¹¹ðÆ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥½¥Ë¡¼¤ÈÅìµþÂç³Ø¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈAI¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¦ÃÝÆâÀ®É§¤µ¤ó¡§
ÅìµþÂç³Ø¤È¥½¥Ë¡¼¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤³¤ì´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥½¥Ë¡¼¤ÈÅìÂç¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¤¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£
µ¶¹¹ð¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¼Âºß¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎÌ¾¤ò»È¤¦¼êË¡¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÈÅìµþÂç³Ø¿Í¹©ÃÎÇ½³ØÉô¤¬È¯É½¤·¤¿¡É¤Ê¤É¤ÈÌ¾Á°¤ò»È¤ï¤ì¤¿ÅìÂç¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅìÂç¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½³ØÉô¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶¦Æ±³«È¯¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¥½¥Ë¡¼¤â´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¤¬¸«¤¿¡Èµ¶¹¹ð¡ÉÆÃÄ§¤Ï¡©
µ¶¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤Î¹¹ðÆ°²è¤òAI¤ÎÀìÌç²È¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¹ñÎ©¾ðÊó³Ø¸¦µæ½ê¡¦±ÛÁ°¸ù¶µ¼ø¡§
Á°È¾¤Î¤ÏÀ¸À®AI¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£USB¥Á¥ã¡¼¥¸¤Î²èÁü¤È¤«À¸À®AI¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤é¤·¤¯¸«¤»¤ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¹ñÎ©¾ðÊó³Ø¸¦µæ½ê¡¦±ÛÁ°¸ù¶µ¼ø¡§
¤³¤ì¤Ï¥ê¥¢¥ë¡ÊËÜÊª¤Î¸¤¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Çò¤¤¸¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¸¤¤â´Þ¤á¤¿¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ÇÈ¯³Ð¤¹¤ëµ¶¹¹ð¡£
Èï³²¼Ô¤¬Â¿¤¤¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶È¼Ô¤ËÊÖ¶â¤òµá¤á¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¹ØÆþ¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¹ØÆþ¼Ô¡§
LINE¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¬²ñ¼Ò¤ÎÊý¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ëµ¶Êª¤À¤«¤é¡¢°ã¤¦¤«¤éÊÖÉÊ¤·¤¿¤¤¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÆ»¤Ê¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¡¢¡È1000±ß¤òÊÖ¶â¤¹¤ë¡É¤È¤Î²óÅú¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤ÀÆþ¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¹ØÆþ¼Ô¡§
1000±ß¤ÇÁ´Á³Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ïµ¶¹¹ð¤Î¶È¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´í¸±¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¶¶²¼Áî¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡¦µîÍèÀî¾ÍÊÛ¸î»Î¡§
´ðËÜÅª¤Ë³¤³°¤Î²ñ¼Ò¤¬ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢¤à¤ä¤ß¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤ËÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃÈñ¼Ô¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 7·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë