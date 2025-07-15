¡ÚÌî¿¬¸Ð¥Üー¥ÈÅ¾Ê¤¡ÛÄ¹Ìî»Ô¤Î49ºÐÃËÀ»àË´¡¡Äà¤ê¤ÎºÇÃæ¤Ë¡Ä¡¡¿®Ç»Ä®¤Î¸áÁ°7»þ¤ÎÉ÷Â®¤Ï4.6¥áー¥È¥ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦»ö¸Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
15ÆüÄ«¡¢¾å¿åÆâ·´¡¦¿®Ç»Ä®¤ÎÌî¿¬¸Ð¤Ç¥Üー¥È¤¬Å¾Ê¤¤·¡¢Äà¤ê¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ìî»Ô¤Ë½»¤à49ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Üー¥È¤ÏÇÈ¤äÉ÷¤Ë¼å¤¯»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¡¢¿®Ç»Ä®¤Ç¤ÏÉ÷Â®5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ý―¥È
¡ÖÃËÀ¤Ï»ä¤¬¤¤¤ë¤³¤Î´ß¤«¤é1¿Í¤ÇÁ¥¤Ë¾è¤ê1¥¥í°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿²¤ÇÅ¾Ê¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî»Ô¾å¾¾¤Ë½»¤à±ü»³µ®»Ë¤µ¤ó¡¦49ºÐ¤¬¸Ð¤ËÍî¤Á¡¢Ìî¿¬¸Ð¿å¾å°ÂÁ´¶¨²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤É¤¬°ú¤¾å¤²Ä¹Ìî»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±ü»³¤µ¤ó¤Ï¹ø¥Ù¥ë¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤ÆÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï³°¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ìî¿¬¸Ðµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÀÐÅÄÏÂÉ× ÂåÉ½Íý»ö
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÁÈ¹ç°÷¤È¤«¡¢¶ÈÌ³ÁÈ¹ç°÷¤È¤«¤¢¤È¥ì¥ó¥¿¥ë¥Üー¥È¤Î¶È¼Ô¤µ¤ó¤È¤«¤¬½½¿ô¿Í¤Çµß½õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢ÂÎ½Å¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È±ü»³¤µ¤ó¤ÏÂçÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤Ç¡¢¾®·¿¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤¿2¿Í¾è¤ê¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥Üー¥È¡×¤Ë1¿Í¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤¬Äê¤á¤ë¥ß¥Ë¥Üー¥È¤Î°ÂÁ´¤Ê¹Ò¹Ô´ð½à¤ÏÉ÷Â®4¥áー¥È¥ë°Ê²¼¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÌî¿¬¸Ð¤¬¤¢¤ë¿®Ç»Ä®¤Ç¤Ï¸áÁ°7»þ¤Ë¤ÏÉ÷Â®4.6¥áー¥È¥ë¸áÁ°8»þ¤Ë¤Ï5.5¥áー¥È¥ë¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄÍý»öÄ¹
¡Öº£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦»ö¸Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤É¤â¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢µ¯¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤«¤Ê¡×
·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ä»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£