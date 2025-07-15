¥É¥ë¤Ï¤ä¤äÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤ÎÄã²¼¤Ï°ìÉþ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë¤Ï¤ä¤äÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤ÎÄã²¼¤Ï°ìÉþ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤ÎÈ¯¸À¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ±ßÇä¤ê¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÈ¿±þ¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1670ÉÕ¶á¤Ø¤È¾®È¿Íî¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3450Âæ¤ò²¼²ó¤ëÆ°¤¡£¥É¥ë±ß¤Ï147.90Âæ¤Ø¤È¾å¾º¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£´£±¡óÉÕ¶á¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï£´¡¥£´£³¡ó¶á¤¯¤Þ¤Ç²¼¤²½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.92¡¡EUR/USD¡¡1.1670¡¡GBP/USD¡¡1.3444
¢¨¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á²òÇ¤¤·¤Ê¤¤¤È²¿²ó¤âÈ¯¸À
¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á²òÇ¤¤Ï¸¡Æ¤¤µ¤ì¤º
Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©¡¢À¯ºö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×
¡Ê¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°£Ô£Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÈ¯¸À¡Ë
¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤ÎÈ¯¸À¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ±ßÇä¤ê¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÈ¿±þ¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1670ÉÕ¶á¤Ø¤È¾®È¿Íî¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3450Âæ¤ò²¼²ó¤ëÆ°¤¡£¥É¥ë±ß¤Ï147.90Âæ¤Ø¤È¾å¾º¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£´£±¡óÉÕ¶á¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï£´¡¥£´£³¡ó¶á¤¯¤Þ¤Ç²¼¤²½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.92¡¡EUR/USD¡¡1.1670¡¡GBP/USD¡¡1.3444
¢¨¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á²òÇ¤¤·¤Ê¤¤¤È²¿²ó¤âÈ¯¸À
¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á²òÇ¤¤Ï¸¡Æ¤¤µ¤ì¤º
Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©¡¢À¯ºö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×
¡Ê¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°£Ô£Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÈ¯¸À¡Ë