2025年上半期「ViVi国宝級イケメンランキング」全順位発表
【モデルプレス＝2025/07/15】雑誌「ViVi」が7月15日、「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年上半期」（7月23日発売・9⽉号掲載／講談社）を発表。「NETViVi」にて、全順位を公開した。
【写真】「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年上半期」順位一覧
NOW部門では、なにわ男子の道枝駿佑が1位に返り咲き殿堂入り。NEXT部門はメインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の最年少メンバー柏木悠、ADULT部門はソロ活動をスタートさせてからも勢いを見せている中島健人がそれぞれ初の首位を獲得した。
9月号誌面ではNOW部門、NEXT部門にランクインしたタレントのピックアップページも。NOW部門から本田響矢、NEXT部門からはROIROMの浜川路己が登場。どちらも誌面での渾身の1カットに加え、ランクインした感想や最近のことをたっぷりと語ったロングインタビューが掲載される。（modelpress編集部）
1位：道枝駿佑（なにわ男子）
2位：佐藤勝利（timelesz）
3位：萩原利久
4位：松田元太（Travis Japan）
5位：高橋文哉
6位：尾崎匠海（INI)
7位：高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」／King ＆ Prince）
8位：本田響矢
9位：K（＆TEAM）
10位：川西拓実（JO1）
11位：宮世琉弥
12位：ジェシー（SixTONES）
13位：山下幸輝
14位：綱啓永
15位：ラウール（Snow Man）
16位：豊田裕大
17位：樋口幸平
18位：増子敦貴（GENIC）
19位：小波津志（PSYCHIC FEVER）
20位：浮所飛貴（ACEes）
1位：柏木悠（超特急）
2位：松田迅（INI）
3位：作間龍斗（ACEes）
4位：杢代和人（原因は自分にある。）
5位：浜川路己（ROIROM）
6位：HARUA（&TEAM）
7位：岩瀬洋志
8位：YU（NEXZ）
9位：野村康太
10位：RAN（MAZZEL）
11位：織山尚大（少年忍者）
12位：伊藤圭吾（龍宮城）
13位：川口蒼真（KID PHENOMENON）
14位：阿達慶（ジュニア）
15位：森愁斗（BUDDiiS）
1位：中島健人
2位：松村北斗（SixTONES）
3位：菊池風磨（timelesz）
4位：志尊淳
5位：岡田将生
6位：末澤誠也（Aぇ! group）
7位：渡辺翔太（Snow Man）
8位：草川拓弥（超特急）
9位：藤井流星（WEST.）
10位：澤本夏輝（FANTASTICS）
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◆「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年上半期」全順位発表
NOW部門では、なにわ男子の道枝駿佑が1位に返り咲き殿堂入り。NEXT部門はメインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の最年少メンバー柏木悠、ADULT部門はソロ活動をスタートさせてからも勢いを見せている中島健人がそれぞれ初の首位を獲得した。
◆NOW部門
1位：道枝駿佑（なにわ男子）
2位：佐藤勝利（timelesz）
3位：萩原利久
4位：松田元太（Travis Japan）
5位：高橋文哉
6位：尾崎匠海（INI)
7位：高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」／King ＆ Prince）
8位：本田響矢
9位：K（＆TEAM）
10位：川西拓実（JO1）
11位：宮世琉弥
12位：ジェシー（SixTONES）
13位：山下幸輝
14位：綱啓永
15位：ラウール（Snow Man）
16位：豊田裕大
17位：樋口幸平
18位：増子敦貴（GENIC）
19位：小波津志（PSYCHIC FEVER）
20位：浮所飛貴（ACEes）
◆NEXT部門
1位：柏木悠（超特急）
2位：松田迅（INI）
3位：作間龍斗（ACEes）
4位：杢代和人（原因は自分にある。）
5位：浜川路己（ROIROM）
6位：HARUA（&TEAM）
7位：岩瀬洋志
8位：YU（NEXZ）
9位：野村康太
10位：RAN（MAZZEL）
11位：織山尚大（少年忍者）
12位：伊藤圭吾（龍宮城）
13位：川口蒼真（KID PHENOMENON）
14位：阿達慶（ジュニア）
15位：森愁斗（BUDDiiS）
◆ADULT部門
1位：中島健人
2位：松村北斗（SixTONES）
3位：菊池風磨（timelesz）
4位：志尊淳
5位：岡田将生
6位：末澤誠也（Aぇ! group）
7位：渡辺翔太（Snow Man）
8位：草川拓弥（超特急）
9位：藤井流星（WEST.）
10位：澤本夏輝（FANTASTICS）
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