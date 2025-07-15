¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤è¤ê¡Ö¼Äß· ¹¡×¤¬¥¥ã¥¹¥È¥Éー¥ë²½·èÄê¡£¶áÆü¼õÃí³«»ÏÍ½Äê
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¥Éー¥ë ¼Äß· ¹¡Û 7·î15Æü È¯É½
¡¡DOLK¤Ï¡¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¼Äß· ¹¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¥Éー¥ë²½¤ò7·î15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¶áÆü¼õÃí³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÀ±³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë²Ê1Ç¯À¸¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦Å·ºÍ¾¯½÷¡Ö¼Äß· ¹¡×¤ò¥Éー¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀººÙ¤ÊÈþ¤·¤¤Â¤·Á¤ÇÉ½¸½¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾ÜºÙ¤Ï¶áÆüÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
/¡¿#¼Äß·¹_³Ø¥Þ¥¹STEP3- ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ú¸ø¼°¡Û (@gkmas_official) July 15, 2025
¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡ÙºÇ¿·¾ðÊó🎉
¡À
DOLK¤è¤ê¡¢¼Äß· ¹¤¬¥Éー¥ë²½·èÄê¡ª
¥Éー¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀººÙ¤ÊÈþ¤·¤¤Â¤·Á¤Ç¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯É½¸½✨
¾ÜºÙ¤Ï¶áÆüÈ¯É½Í½Äê¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë🎵 pic.twitter.com/MPwpca28z5
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.