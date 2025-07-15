ºå¿À¡¡½©»³BA¤¬¹â¶¶¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÀ¸´ÑÀï¡ÖÍÚ¿Í¤¬Ìîµå¤·¤Æ¤ÆÎÉ¤¤¸÷·Ê¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯7·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦¹â¶¶¤Î1·³Éüµ¢ÅÐÈÄ¤ò¡¢¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤µåÃÄOB¤Î½©»³¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÊBA¡Ë¤¬À¸´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤«¤é¸åÇÚº¸ÏÓ¤ò²Ä°¦¤¬¤ê¡¢¼«Âð¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¿©»ö²ñ¤Î¡Ö½©»³²ñ¡×¤Ë¤âËè²ó¾·ÂÔ¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¸Ó£·ãÎå¤â¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Çºå¿À¤Î»î¹ç¸«¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Î½©»³BA¡£ÇòÀ±¤³¤½ÉÕ¤«¤º¤â6²ó2¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¤ÎÎÏÅê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«ÆÏ¤±¡ÖµåÂ®¤ÏºÇ¸å¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËüÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤ÉÍÚ¿Í¤¬Ìîµå¤·¤Æ¤ÆÎÉ¤¤¸÷·Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£