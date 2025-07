¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ä¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¥æ¥Ë¥¯¥í¤ËÂç½¸·ë¡ªÎòÂåUT¤ÎÉü¹ï¡õ¥ß¥Ã¥­¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶

ユニクロ とウォルト・ディズニー・カンパニーによる、服を通じて世界中の人々に夢と驚きを届けるプロジェクト「MAGIC FOR ALL」が、10周年を迎えます。これを記念して8月4日(月)から、過去のUTをもとに復刻・再デザインしたTシャツや、フランネル生地を使ったミッキーマウスのぬいぐるみをユニクロで販売。ディズニープリンセスやアベンジャーズ、スター・ウォーズなど、世界中で愛され続けるキャラクターたちの、スペシャルコレクションをぜひチェックしてみてくださいね。

ユニクロ「MAGIC FOR ALL」10周年をお祝いする復刻コレクションユニクロでは「MAGIC FOR ALL」の10周年を記念して、復刻アイテムの販売をはじめとするさまざまな企画が、2026年8月までの約1年間展開されます。アニバーサリー企画第1弾では、過去に販売されたUTのディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズのキャラクターたちをデザインした、歴代コレクションを復刻。厳選されたアートワークはそのままに、カラーやシルエットを再デザインした、アーカイブコレクション「MAGIC FOR ALL Timeless UT」(MEN 税込1990円/WOMEN 税込1500円/KIDS 税込990円)がお目見えしますよ。ここからは、数あるデザインの中から気になるアイテムを、ピックアップしてご紹介。メンズTシャツには、プロジェクト開始の2015年に販売された、レトロなミッキーのTシャツが再登場します。この他にも、人気映画『スター・ウォーズ』をモチーフにしたリンガーTシャツや、マーベル作品『スパイダーマン』のアメコミ風デザインなど、7柄が復刻されますよ。アリスやバンビのレディースTシャツはどれもかわいい!レディース向けのTシャツは、全6種類がラインナップ。『不思議の国のアリス』のTシャツは、背景のボタニカル柄と相まって爽やかな仕上がりです。2016年に販売されたティンカーベルのTシャツは、ライトグレーのボディでリバイバル。バンビをプリントしたアイテムも、かわいいので見逃せません。ひねりのあるアーティストコラボTシャツも必見人気アーティストが独自のスタイルでキャラクターを描いた、「Disney Art UT」(税込1990円)も同じく復刻されるので要チェックですよ。中でも注目したいのが、ウォルト・ディズニー氏と手筭治虫氏のレジェンドコラボを、ボーダーTシャツに落とし込んだアイテム。Fujio Productionsとのコラボでは、赤塚不二夫さんのゆるっとした世界観を、ミッキーやドナルドなどに落とし込んだ唯一無二のデザインが楽しめます。世界的アーティストとのコラボTシャツは、全6種類がカムバックするのでぜひ手に入れてみてくださいね。ユニクロ特製のミッキーのぬいぐるみも話題になりそうユニクロの定番アイテム「フランネルシャツ」の素材を使った、ミッキーのぬいぐるみ「MAGIC FOR ALL Timeless toy」(税込1990円)も、約10年ぶりに帰ってきますよ。柔らかな手触りと、チェック柄がアクセントになった、ここでしか買えない特別なぬいぐるみはマストバイ!今後も「MAGIC FOR ALL」では、さまざまなキャラクターや新作映画からインスパイアされた、ユニークな企画が展開されるそうなので目が離せません。「MAGIC FOR ALL 10周年」スペシャルサイトhttps://www.uniqlo.com/参照元:株式会社ユニクロ プレスリリース